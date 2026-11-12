Представљене важне иницијативе привредницима Српске

Аутор:АТВ редакција
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Инвестиционо-развојна банка Републике Српске и Привредна комора Републике Српске представиле су важне иницијативе привредницима Српске, које су усмјерене на пружање подршке привредним друштвима, које води унапређењу њиховог пословања.
Наплата потраживања из иностранства изложена је бројним ризицима, а најизраженији су несолвентност и претјерано кашњење у плаћању. Привредна друштва у Републици Српској осигуравају основна средства и залихе, али у потпуности занемарују своја потраживања која, зависно од дјелатности, могу да чине велики дио имовине. Постакнут наведеним, ИРБРС је креирао производ осигурања извозних потраживања како би привреди Републике Српске на услузи био снажан алат којим би заштитили своје пословање и обезбиједили стабилан раст и развој.
Гаранција је писана обавеза којом се ИРБРС обавезује да ће пословном партнеру (кориснику гаранције) исплатити уговорени износ новца уколико привредно друштво (налогодавац) не испуни своје уговорене обавезе. Када је у питању факторинг, услуга Инвестиционо-развојне банке Републике Српске, овај инструмент омогућава правним лицима и предузетницима у Републици Српској да своја недоспјела краткорочна потраживања настала из пословних уговора одмах претворе у свјежа ликвидна средства, без потребе за класичним кредитним задуживањем.
Центар за зелену транзицију је нова институционална подршка Привредне коморе Републике Српске привредним друштвима, с циљем прилагођавања све захтјевнијим тржишним, регулаторним и еколошким захтјевима. Циљ Центра је да компанијама пружи конкретну подршку на путу ка одрживом пословању, од препознавања могућности за унапређење пословања, преко стручног савјетовања и развоја планова зелене транзиције, до примјене дигиталних и технолошких рјешења.
Присутнима су се обратили и в.д. директора ИРБРС, Недељко Ћорић и предсједник Подручне привредне коморе Бања Лука, Станислав Чађо, док су поред бројних привредника били присутни и чланови Управе ИРБРС, те представници Привредне коморе РС.
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