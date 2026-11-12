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За подршку при куповини горива до сада издвојено 20 милиона КМ

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АТВ редакција
12.11.2026 12:51

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је да укупна вриједност досадашње подршке Владе Српске кроз подршку купцима нафтних деривата од 10 фенинга по литру горива износи око 20 милиона КМ.

Пуховац је подсјетио да је мјера, која је данас продужена до 15. децембра, на снази од априла ове године, те да правним лицима, самосталним предузетницима и физичким лицима омогућава умањење рачуна за 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива на бензинским пумпама у Српској.

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"Ово је јако значајна мјера подршке како становништву Републике Српске, али још више привреди. Овдје бих посебно истакао подршку пољопривредницима, који су током прољетне и јесење сјетве могли користити и ову олакшицу уз регресирани дизел, а укупна вриједност подршке коју су кроз ову нашу мјеру остварили износила је око два милиона КМ", рекао је Пуховац за Срну.

Осврћући се на информације о могућим злоупотребама мјере на појединим бензинским пумпама и наводе да грађани не остварују право на умањење рачуна, Пуховац је навео да би могло бити ријечи о појединачним случајевима, те позвао грађане да приликом сваког точења горива провјере да ли им је одобрен попуст.

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"Замолио бих све грађане да приликом точења горива траже умањење износа за плаћање које им омогућава ова мјера Владе и да затраже рачун на којем је јасно видљиво да су остварили попуст по овом основу", поручио је Пуховац.

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Тагови :

гориво

Нед Пуховац

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