За подршку при куповини горива до сада издвојено 20 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац рекао је да укупна вриједност досадашње подршке Владе Српске кроз подршку купцима нафтних деривата од 10 фенинга по литру горива износи око 20 милиона КМ.
Пуховац је подсјетио да је мјера, која је данас продужена до 15. децембра, на снази од априла ове године, те да правним лицима, самосталним предузетницима и физичким лицима омогућава умањење рачуна за 0,10 КМ по литру приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива на бензинским пумпама у Српској.
Хроника
На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА
"Ово је јако значајна мјера подршке како становништву Републике Српске, али још више привреди. Овдје бих посебно истакао подршку пољопривредницима, који су током прољетне и јесење сјетве могли користити и ову олакшицу уз регресирани дизел, а укупна вриједност подршке коју су кроз ову нашу мјеру остварили износила је око два милиона КМ", рекао је Пуховац за Срну.
Осврћући се на информације о могућим злоупотребама мјере на појединим бензинским пумпама и наводе да грађани не остварују право на умањење рачуна, Пуховац је навео да би могло бити ријечи о појединачним случајевима, те позвао грађане да приликом сваког точења горива провјере да ли им је одобрен попуст.
Економија
Представљене важне иницијативе привредницима Српске
"Замолио бих све грађане да приликом точења горива траже умањење износа за плаћање које им омогућава ова мјера Владе и да затраже рачун на којем је јасно видљиво да су остварили попуст по овом основу", поручио је Пуховац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
36 мин0
Свијет
40 мин0
Свијет
43 мин0
БиХ
47 мин0
Република Српска
1 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
14 ч9
Република Српска
17 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму