СДС Бијељина жестоко ударио по Блануши: Потписао би и предају Српске, дезертеру ништа није свето!

Аутор:АТВ редакција
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У СДС-у не јењавају унутрашњи сукоби. Након одлуке о искључењу Љубише Петровића, која је странку скоро довела до раскола, лидер СДС-а Бранко Блануша, искључио је Александру Пандуревић и још три делегата из Главног одбора странке.
Све то није могло да прође без реакције Петровића који каже да је "зло дотакло зид".
"Из поштовање према данашњем празнику који слави велику побједу српске војске и савезника у Првом свјетском рату, уздржаћу се од тешких ријечи и своје саопштење поводом актуелних догађаја у Српској демократској странци објавићу сутра. Једно сигурно знам, зло је дотакло зид и више нико нормалан нема жељу да настави да се са недостојнима дави у живом блату. Могли сте макар сачекати сљедећи дан и показати бар мало пијетета према славној српској историји, али очигледно је да нема ту поштовања ни према коме и ни према чему", рекао је градоначелник Бијељине.
Знатно жешћи су били на страници СДС Бијељина гдје су рекли да би "Блануша потписао и предају Републике Српске.
"Мислили смо да никада ово нећемо изговорити, али Боже хвала ти што дотични није побиједио, па он би на један потписао и предају Републике Српске, јер овом дезертеру ништа није свето" навели су у објави.
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