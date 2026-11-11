Може ли се изнад страначких интереса за заштиту интереса Српске?

Аутор:Кристина Секерез
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Јединство се не може постићи ако изостаје стални унутрашњи дијалог. Слабо га је међу српским представницима било од Дејтона до данас. Умјесто јединства имамо интересне политике, конфликте и сукобе, оцјена је Драгомира Вуковића. Српско јединство у Сарајеву је кључ стабилности Републике Српске.
„Кључ опстанка Републике Српске у БиХ је национално јединство на државном нивоу. Дакле, у Сарајеву се не бране политички интереси Срба, него се бране национални интереси српског народа. Без тог јединства, Република Српска не може да квалитетно опстане у БиХ. Она би са тим јединством ојачала своју позицију. Ја мислим да би се страсти смириле и у другом дијелу БиХ“, рекао је социолог и универзитетски професор, Драгомир Вуковић.
Република Српска, како би се градила изнутра и стварала будућност, мора да почива на формалном или неформалном јединству које не треба да обухвата само политичке партије, већ све сегменте друштва. Национално јединство је наш најбољи стратешки програм, наша завјетна дужност и наша једина неисцрпна снага, поручује политиколог Ђорђе Вуковић. Каже, уједињена бошњачка и уједињена хрватска траже уједињену српску позицију, како би се успоставила равнотежа која би омогућила право функционисање Дејтонског споразума.
„Али да би Република Српска у једној промјени геополитичких околности које су могуће, а које долазе након једног периода који је можда најбољи у историји Републике Српске, дакле најповољнији, али који неће трајати бесконачно, да би могла из тог јединства ојачати своје стратешке оријентације и дати јасну слику изнутра да Република Српска нема алтернативу када је у питању њен опстанак, њене надлежности, њена права и слобода њених грађана“, рекао је Вуковић.
Срби су и кроз историју често били разједињени. Ипак, слога би се пронашла онда када је била најпотребнија. Најснажније јединство смо показивали када су били угрожени наша слобода и опстанак.
„Ми смо извојевали велике побједе, ослободилачке борбе 19. и 20. вијека гдје смо показали да српски народ, ако је сложан у тој заједничкој, слободарској борби и ако гаји светосавски, косовски идентитет, као темељ свог постојања, смо способни и спремни да направимо слободну и јаку државу, што се остварило након Првог свјетског рата када су нам изгледи и шансе за једном таквом државом биле реално веома мале“, рекао је историчар у Меморијалном центру Републике Српске, Јовица Рудић.
Највећи страх непријатеља и данас је управо српско јединство. Отуд и она народна – Не дај Боже да се Срби сложе. Зато и национално јединство треба да буде стратешки интерес, а не страначки договор.
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