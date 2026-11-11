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Додик: СДС и ПСС одбијају јединствену одбрану позиција Српске и српског народа

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АТВ редакција
11.11.2026 15:51

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предсједник СНСД-а Милорад Додик, сједница Предсједништва странке, прес конференција у Бањалуци
Фото: ATV

На основу данашњег одговора из СДС-а и ПСС-а сазнали смо да су они одбили разговоре о формирању владе националног јединства и о јединственој одбрани позиција Републике Српске и српског народа, а да су умјесто тога, као и сваки пут досад, понудили да разговарају искључиво о сопственим позицијама, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Увијек када глобалне, регионалне и унутрашње околности најављују изазовна времена, одговорне државе и њихови политички представници бирају обједињавање у владу националног јединства. То сви одговорни и политичари са визијом знају. Очигледно је да таквих међу лидерима СДС-а и ПСС-а нема.

Жао нам је што ни овај пут нису разумјели политички тренутак и што нису прихватили наш позив да разговарамо о томе како да у наредном периоду потпуно јединствено и без подјела штитимо позиције Републике Српске и јачамо и побољшавамо њен статус", рекао је Додик и додао:


"Опаске о локацији за одржавање састанка сматрамо неозбиљним, јер је потпуно уобичајено и логично да се разговори између политичких странака воде управо у просторијама политичких странака."

Он каже да је евидентно да у СДС-у и ПСС-у нису разумјели због чега су прије само мјесец дана тако убједљиво поражени на изборима.

"Ми смо томе приступили без било какве сујете, уопште се не обазирући на чињеницу да смо заједно с нашом коалицијом апсолутни и убједљиви побједници посљедњих општих избора, па смо на њихову опаску да не желе да дођу у просторије СНСД-а, иако су раније без било каквих примједби ишли у просторије СДА, понудили да ми сви заједно дођемо у просторије СДС-а.

Евидентно је да у СДС-у и ПСС-у нису разумјели због чега су прије само мјесец дана тако убједљиво поражени на изборима, него су наставили да воде исту губитничку политику бринући искључиво о сопственим интересима и позицији, а не о интересу и позицији Републике Српске и њеног народа", каже Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

СДС

ПСС

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