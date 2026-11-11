Стевандић: Побједа у Првом свјетском рату извојевана на крилима српских битака

Аутор:АТВ редакција
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Молитвеним поменом и полагањем вијенаца и цвијећа на Споменик жртвама бањалучког Велеиздајничког процеса данас је у Бањалуци обиљежен Дан примирја у Првом свјетском рату.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да су српски непријатељи покушали да потпуно истријебе и подијеле српски народ у Првом и Другом свјетском рату.
„И данас се покушава завадити српски народ да би се покорио и у Србији и Републици Српској и у дијаспори. Али, саборност и непоколебљивост коју има Република Српска даће велики допринос и Србија ће увијек знати да је волимо, да то није парола већ нешто што је постало наш стандард и дио нашег националног и етничког ДНК”, рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Он је нагласио да је побједа у Првом свјетском рату извојевана на крилима првих српских добијених битака на Кајмакчалану, а послије тога и на уласку у Србију и разбијању бугарских и аустроугарских трупа.
„Мир је потписан на данашњи дан, 11. новембра, на крилима велике српске побједе”, нагласио је Стевандић.
Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић нагласио је да је веома важно што је деведесетих година прошлог вијека створена Република Српска јер је без ње све бесмислено.
„Република Српска је једини услов нашег опстанка на овим просторима и наш завјет свима који су кроз историју гинули за српску слободу”, рекао је Остојић.
Он је напоменуо да земље савезнице српског народа у претходним ратовима то никада кроз историју нису вратиле на адекватан начин, посебно деведесетих година прошлог вијека, већ су се прикључиле српским непријатељима и бориле против српског народа.
Изасланик градоначелника Бањалуке Адријана Басара рекла је да сваки човјек у Републици Српској треба да његује сјећање на српске добровољце који су нам омогућили да данас живимо слободно.
„Наша дјеца треба да уче да је наша слобода тешко стечена кроз историју”, рекла је Басара.
Предсједник бањалучког Удружења потомака српских жртава 1912–1918. године Миле Илић нагласио је да нове генерације у васпитно-образовном процесу треба да се упознају са херојством наших предака, да одрже континуитет у борби за отаџбину, истину, слободу, праведније друштво и културнији цивилизацијски живот.
Вијенце и цвијеће данас су положиле делегације Народне скупштине Републике Српске и Владе Српске, делегација Србије, изасланици предсједника Републике и српског члана Предсједништва БиХ, представници Центра за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих, Борачке организације и бројних других организација.
(Срна)
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