Милановић: Пленковић нема појма

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Хрватске Зоран Милановић оштро је критиковао премијера Андреја Пленковића због његових изјава о Хрватској војсци и рату у Украјини.
Оптужио га је да понижава хрватске војнике, занемарује проблеме у Оружаним снагама и заговара укључивање Хрватске у рат у Украјини.
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Милановић је притом поручио да Влада још није упутила хрватске војнике у НАТО центар у Пољској, иако је он њихов одлазак подржао прије осам мјесеци.
Његово саопштење преносимо у цјелости:
"Андреј Пленковић је у Хрватском сабору поново грубо увриједио Хрватску војску и све њене припаднике. Рекао је да Хрватска војска 'у бити нема појма' о томе шта се догађа у Украјини те да о томе 'више знају Министарство спољних послова и Влада'.
У истом је говору украјинску војску хвалио као 'најобученију, најприлагођенију, најдинамичнију и најинтересантнију' војску у Европи. Хрватски премијер који за саборском говорницом понижава властиту војску, а некритички уздиже туђу, не заступа хрватске интересе, него понавља оно што му се диктира и суфлира из Брисела.
Пленковић очигледно и даље жали што Хрватска не учествује у војним мисијама подршке Украјини. Умјесто да заговара мир, он заговара рат и увлачење Хрватске у туђи сукоб. Хрватској то не треба. Хрватској треба политика мира која штити хрватске људе и брине се за њих.
А ко 'у бити нема појма'? Појма заправо нема сам Пленковић чија Влада до данас није упутила хрватске војнике у Заједнички центар за анализу, обуку и едукацију НАТО и Украјине (ЈАТЕЦ). То је цивилно-војна организација унутар командне структуре НАТО - наглашавам НАТО, чија смо чланица - основана ради систематског проучавања искустава из рата у Украјини и њихове примјене у развоју будућих одбрамбених способности НАТО и Украјине.
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Као Врховни командант ОСРХ, још прије осам мјесеци подржао сам одлазак хрватских војника у тај центар у Пољској. Будући да војници нису отишли, љетос смо поново у више наврата, писаним путем и усмено, подстицали Министарство одбране да пошаље војнике у наведени НАТО центар у Пољској. До данас ниједан хрватски војник није тамо отишао. Пленковић очигледно појма нема зашто, а требао би имати појма јер одлука о слању војника зависи искључиво од МОРХ-а.
Још важније је питање има ли Пленковић појма о проблемима у ОСРХ и материјалном стању Хрватске војске? О свему томе писао сам му 12. октобра 2026, позвао га да се предузму конкретне мјере које су неопходне за редовно дјеловање и спремност Хрватске војске те му предложио сазивање сједнице Вијећа за одбрану.
И шта је Пленковић учинио? Ништа, осим што је министар обране позвао начелника ГС ОСРХ на 'рапорт' како би утврдио, замислите, тко је и зашто Врховном команданту дао, тачне, информације о стању у Хрватској војсци! Умјесто да је прихватио мој позив за сазивање сједнице Вијећа за обрану, Пленковић са саборске говорнице говори о нечему о чему 'у бити нема појма'.
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Хрватска војска је професионална, способна и одана Републици Хрватској и у њу имам пуно повјерење. А Пленковића позивам да престане водити само туђе бриге и још једном прочита допис који сам му, у доброј вјери, упутио само с једним циљем: да Влада и МОРХ почну рјешавати нагомилане проблеме који муче Хрватску војску", закључио је предсједник.
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