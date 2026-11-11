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Ухваћена звијер тешка 200 килограма: Опустошила је хектаре кукуруза

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АТВ редакција
11.11.2026 14:05

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Уловљен вепар
Фото: Virovitičko-podravska županija

Необичан улов о којем ће се, чини се, још неко вријеме причати међу ловцима стиже из околице Шпишић Буковице.

Искусни ловац Маријан Марековић, члан Ловачке удружења Фазан, одстријелио је у ноћном лову вепра тешког чак 194 килограма.

"Нашем искусном ловцу Маријану Марековићу из ЛУ Фазан Шпишић Буковица, синоћ рука није задрхтала када се према њему окренуо огромни вепар, снажан и силовит, страх и трепет шума око Шпишић Буковица… Домаћи терен не памти овакву трофејну звијер унатраг десетак година", кажу из удружења .

Кад је уловљеног вепра требало извагати, вага је показала готово 200 килограма. Из удружења додају како је ријеч о животињи која је током живота опустошила хектаре кукуруза у околици, преноси Еподравина.

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Тагови :

ловац

дивља свиња

Ловци

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