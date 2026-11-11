Нова трагедија у породици Кристиана Периша након његове смрти

Аутор:АТВ редакција
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Породица Кристиана Јосипа Периша доживјела је нову трагедију након што је овај младић преминуо у загребачкој Психијатријској болници Јанкомир, пишу медији.
Из породице су дали прву изјаву након хапшења четворице медицинских техничара осумњичених за тешко убиство те затражила најстроже казне и одузимање лиценци за рад свима који су учествовали у трагедији.
Кристианова породица огласила се потресном изјавом.
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Како наводе, Кристиан је са заручницом ишчекивао дијете, али она је након шока узрокованог његовом смрћу изгубила бебу, пише "Јутарњи.хр".
"Нису убили само њега, него и дијете које је његова заручница изгубила прије неколико дана", поручила је породица која је због претрпљене трауме морала потражити и љекарску помоћ.
Члан породице описала је како је Кристиан у болницу дошао мирним путем и у пратњи хитне помоћи, јер је осјећао страхове и желио разговор са стручном особом. Током доласка био је кооперативан и није показивао знакове агресије.
Међутим, осјећао је нелагоду при доласку на Јанкомир јер је годинама раније у другој установи доживио физичко насиље и гушење, о чему се тек недавно повјерио трећој особи.
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О његовој смрти болница није директно обавијестила породицу, него заручницу, и то касно навече 21. октобра. Породица је за трагедију сазнала тек накнадно.
Када су стигли у болницу, речено им је да је пацијент био психомоторно узнемирен, да су га покушавали спутати те да је након примљене терапије одједном престао дисати и изгубио пулс.
Дежурна докторка тврдила је како је тек дошла у ноћну смјену и да не зна детаље, а породици најприје није било дозвољено ни да види тијело уз изговор да се у соби налазе други пацијенти.
Тек након инсистирања и позивања на законска права, породици је омогућен улазак, при чему су затекли празну собу у којој је лежало само Кристијаново тијело.
Посебно их је шокирала реакција докторке која је при изласку из болнице једној жени из породице рекла како ће, "када туга прође, попити кафу да јој преприча какав је диван дан имала с Кристианом", иако је само неколико минута прије тврдила да о догађају не зна ништа јер је тек стигла у смјену.
У издатим документима као узрок смрти наведено је затајење срца (арест). Међутим, увидом у тијело породица је уочила сумњиве трагове и повреде по врату, што је изазвало дубоку сумњу у званичне тврдње, с обзиром на то да је Кристиан био потпуно физички здрав.
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Сљедећег дана породица је поднијела пријаву полицији због сумње у насилну смрт, а потом и кривичну пријаву надлежном државном тужилаштву, уз захтјев Министарству за спровођење ванредне инспекцијске контроле и очување свих снимака видеонадзора.
Породица Периш поручује како очекује потпуну правду те да сви одговорни, и они који су директно учествовали и они који су све посматрали, морају добити отказе, остати без лиценци за рад и кривично одговарати.
"Кристиан је пристао да оде унутра како би му помогли, а љекари, сестре и техничари су га изневјерили", закључује обитељ.
Подсјећамо, полиција је ухапсила четворицу медицинских техничара због сумње да су починили кривично дјело тешко убиство.
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