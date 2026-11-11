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Економски факултет у Брчком додијелио признање Милораду Додику

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АТВ редакција
11.11.2026 16:23

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

Поводом 50 година Економског факултета у Брчком, који дјелује у саставу Универзитета у Источном Сарајеву, данас је на свечаној академији уручено посебно признање предсједнику СНСД-а Милораду Додику.

У образложењу највишег признања наведено је да се признање додјељује за допринос раду и развоју Економског факултета Брчко, успјешну сарадњу и подршку образовне, научноистраживачке и друштвене дјелатности Факултета.

Признање је у име предсједника Додика примио градоначелник Брчког Синиша Милић, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

признање

Економски факултет

Источно Сарајево

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