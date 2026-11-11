Која је судбина рудника „Нова Љубија“?

Аутор:АТВ редакција
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Продаја цјелокупне имовине или наставак производње у руднику. О томе би сутра требало да буде ријеч на извјештајном рочишту у Окружном привредном суду у Приједору.
Продаја имовине, потапање копова или наставак производње. То су питања која су отворена у стечајном поступку рудника „Нова Љубија“. Пред одбором повјерилаца сутра ће се наћи приједлог о продаји цјелокупне имовине чија је тржишна вриједност већа од 153 милиона марака, а који ће представити стечајни управник. Продаја комплетне имовине, из перспективе стечајног управника, али и дијела заинтересованих страна, требало би да омогући намирење свих повјерилаца и смањење трошкова стечајне масе.
„Ја као пуномоћник АЛЗВ д.о.о. из Зворника и ко има највеће потраживање у вриједности 17 милиона конвертибилних марака, као ја лични повјерилац који имам већ откупљена потраживања од других повјерилаца, будући да сам започео процес откупа потраживања од повјерилаца која имају призната потраживања сматрам да је оправдано да се имовина да се што прије крене у продају цјелокупне имовине и потраживања будући да сврха и циљ стечајног поступка јесте намирење повјерилаца односно уновчавање имовине стечајног дужника.Сваки други начин, односно успоравање, и дужина трајања стечаја наносила би се штета свим повјериоцима па тако и друштву АЛЗВ тако и мени лично“, рекао је предсједник Одбора повјерилаца рудника „Нова Љубија“, Саша Радовановић.
Промјена власника, нова управа па стечај. Тако је изгледао почетак краја производње у руднику „Нова Љубија“. 30. октобра 2025. године закључен је уговор о преносу већинског удјела у овом предузећу. Компанија „Павгорд“ преузела је 51 одсто власништва а за директора је именован Гордан Павловић. Након ових промјена, на његов приједлог покренут је стечајни поступак. Међутим, законитост преноса власништва и именовања директора навела је Синдикат радника да у марту ове године од Окружног привредног суда затражи да испита законитост тих одлука. Радници нису за продају имовине. Дугорочно не виде свијетлу будућност за "Љубију", али желе да наставе с производњом.
“Поставља се оправдано питање на основу чијег овлаштења је директор, који је очигледно именован прије успостављања скупштине као органа од 7. новембра 2025. године поднио приједлог за покретање стечајног поступка и да ли је он на то имао право без њене сагласности. Посебно наглашавамо да регистрациони суд не може бити само пасивни посматрач аката и одлука који се достављају ради уписа у регистар, већ да је дужан да испита и формални и садржајни аспект аката који се наводе”, наводе из Синдиката радника.
Стечајни поступак отворен је у јуну ове године, а као разлог наведена је пријетећа платежна неспособност. У образложењу је наведено да је до тога дошло због ненаплаћених потраживања од „Жељезаре Зеница“, дотадашњег јединог купца. Потраживања су од зеничке жељезаре су око 82 милиона марака. Да ли ће се усвојити приједлог продаје имовине и постоји ли могућност наставка производње питања су која ће бити размотрена на испитном рочишту, након што повјериоци сутра добију све неопходне информације о реалном стању у предузећу и образложење приједлога продаје имовине.
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