На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници СИПА ухапсили су мушкарца из Широког Бријега због сумње да је кривотворио новац, а код њега је пронађено и одузето 37 лажних новчаница, као и принтер помоћу кога их је штампао.
У СИПА наводе да је хапшење реализовано након што су од полицијских службеника МУП-а Западно-херцеговачког кантона запримили информацију о кривотворењу новца.
”Код осумњиченог је откривен лажни новац, лаптоп и принтер помоћу кога су кривотворене новчанице. Укупно је откривено и одузето 29 новчаница у апоенима од 100 КМ, четири новчанице од 50 КМ и четири новчанице од 10 КМ, као и други предмети који могу послужити као доказ”, саопштила је СИПА.
Додају да је осумњичени спроведен у СИПА на криминалистичку обраду и испитивање у својству осумњиченог, након чега је уз сагласност Тужилаштва БиХ пуштен на слободу.
”Уз присуство радитеља, службеника центра за социјални рад и адвоката, у својству свједока саслушана су два малољетна лица”, наводе у СИПА.
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