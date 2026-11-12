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На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА

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АТВ редакција
12.11.2026 12:50

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На принтеру штанцао лажне новчанице, ухапсила га СИПА

Полицијски службеници СИПА ухапсили су мушкарца из Широког Бријега због сумње да је кривотворио новац, а код њега је пронађено и одузето 37 лажних новчаница, као и принтер помоћу кога их је штампао.

У СИПА наводе да је хапшење реализовано након што су од полицијских службеника МУП-а Западно-херцеговачког кантона запримили информацију о кривотворењу новца.

”Код осумњиченог је откривен лажни новац, лаптоп и принтер помоћу кога су кривотворене новчанице. Укупно је откривено и одузето 29 новчаница у апоенима од 100 КМ, четири новчанице од 50 КМ и четири новчанице од 10 КМ, као и други предмети који могу послужити као доказ”, саопштила је СИПА.

Додају да је осумњичени спроведен у СИПА на криминалистичку обраду и испитивање у својству осумњиченог, након чега је уз сагласност Тужилаштва БиХ пуштен на слободу.

”Уз присуство радитеља, службеника центра за социјални рад и адвоката, у својству свједока саслушана су два малољетна лица”, наводе у СИПА.

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Тагови :

хапшење

СИПА

лажне новчанице

кривотворење новца

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