Veljko Ražnatović ispisuje djecu iz vrtića: Ovo je užaš!

Veljko Ražnatović oglasio se nakon što je njegova supruga Bogdana došla po njihovog sina Isaiju u vrtić i zatekla ga obučenog u suknjicu, odnosno kostim bubamare.

Ova situacija izazvala je burnu reakciju Ražnatovića, koji je odlučio da sinove ispiše iz predškolske ustanove.

Veljko je za domaće medije otvoreno govorio o onome što se dogodilo, ne krijući nezadovoljstvo postupcima zaposlenih u vrtiću.

Kako je istakao, smatra da roditelji moraju da budu upoznati sa aktivnostima u ustanovama koje njihova djeca pohađaju.

"Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa. Ja Bogu hvala, mogu da uzmem i ispišem svoju decu iz vrtića i da ako se ne slažem sa nečim što se tamo dešava, ja sam u prilici i kod kuće da ih školujem i da ih upišem u privatni vrtić i prosto da se preselim, da živim u drugom gradu. Nažalost, to za mnoge mještane Titela, ne za mnoge, nego za 99 odsto mještana Titela to nije opcija i nije moguće, tako da su podložni teroru, indoktrinaciji djece. To se dešava pred našim očima, da mi ni ne znamo da je moja žena morala slučajno da dođe u školu i da zatekne naše dijete Bože sačuvaj u suknji. Da pomisli čovjek da nikad ne može tako nešto njemu da se desi u Srbiji. Ja ni ne dajem izjave za novine, a da nije vezano za boks. Ovo je samo nešto što je po mom mišljenju egzistencijalna prijetnja za svako srpsko domaćinstvo, za svakog hrišćanina, za pravoslavlje. Ovo je užas, jer ja ovo ne gledam samo kao da je moje dijete. Ja sam samo roditelj koji može da oglasi to da se vidi šta se radi. Ko zna šta se sve radi u vrtićima. Ovo je državni vrtić, da se razumijemo", kaže Ražnatović i dodaje:

"Direktorka Jovanka Andrić je bila vrlo neprijatna i objasnila da je to njihova politika i da ako se nama ne sviđa da mi možemo da promijenimo vrtić, na šta sam ja rekao da ćemo da vidimo. Ja sam više za to da se promijeni direktorka i da se dovedu neka pravila u taj vrtić, gdje će svi roditelji da budu zadovoljni, jer ne ide direktorka u taj vrtić, nego djeca nas roditelja", prenosi Blic.

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Ražnatović je naglasio da je nakon svega donio odluku da povuče djecu iz ove ustanove, sve dok, kako kaže, ne dođe do promjena u njenom rukovodstvu i pravilima rada.

"Naravno da ću ispisati djecu iz vrtića dok se ne promijeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj djeci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša djeca vrednuju iste vrijednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrijednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dijete, da se lijepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si".

Inače, Ceca Ražnatović i Anastasija su podržale Veljka objavivši na društvenim mrežama snimak na kom bokser objašnjava šta se dogodilo u vrtiću.

(Kurir)