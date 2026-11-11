Zrači seksipilom i plijeni pažnju: Nikol Šerzinger otkrila tajnu isklesanog tijela

Nikol Šerzinger (Nicole Scherzinger) godinama važi za jednu od najzgodnijih žena na svjetskoj sceni. Svojim izgledom, energijom i seksipilom privlači pažnju gdje god se pojavi, a mnogi se pitaju u čemu je tajna njene impresivne figure.

Iako bi se moglo pomisliti da iza njene forme stoje sati provedeni u teretani, njen današnji pristup vježbanju potpuno je drugačiji.

Pjevačica je svojevremeno za magazin Women's Health otkrila da njeni treninzi najčešće traju svega 30 do 45 minuta te da je s vremenom potpuno promijenila način na koji razmišlja o vježbanju.

U periodu najveće popularnosti grupe Pussycat Dolls vjerovala je da mora trenirati tri ili četiri sata dnevno. Danas smatra da za dobar trening nije potrebno iscrpljivati se satima, već pametno iskoristiti vrijeme koje imamo.

„Sve je u umjerenosti. Ne morate se ubijati od vježbanja“, poručila je, objašnjavajući da joj je mnogo važnije šta radi tokom tih 30 ili 45 minuta nego koliko dugo ostaje u teretani.

Intenzivni treninzi

Nikol ne praktikuje samo jednu rutinu. Naprotiv, godinama ističe da voli mijenjati aktivnosti, ali jedan od treninga kojem se često vraća jeste kombinacija visokointenzivnog intervalnog kardio-treninga (HIIT) i vježbi snage.

Opisala je rutinu u kojoj nekoliko minuta trči na traci, zatim prelazi na krug vježbi s opterećenjem, ponovo se vraća kardio-treningu, a potom radi još jedan krug s tegovima.

Upravo takva kombinacija, kako kaže, daje joj najbolje rezultate.

U drugim periodima njen tipični trening uključivao je oko 20 minuta trčanja na traci, nakon čega slijede čučnjevi, trbušnjaci na lopti i istezanje inspirisano jogom.

Na snimcima treninga s njenim dugogodišnjim trenerom Paolom Mašitijem mogli su se vidjeti i iskoraci s tegovima, podizanje kukova uz elastičnu traku, mrtvo dizanje, čučnjevi, vježbe s borbenim užadima i različite eksplozivne vježbe.

Dakle, trening jeste kratak, ali nije nužno lagan.

Voli raznolikost

Još jedna stvar koju Nikol često ističe kada govori o fitnesu jeste raznovrsnost.

Pored HIIT-a i treninga snage, tokom godina praktikovala je spining, hot jogu, CorePower jogu, planinarenje i ples, koji je prirodno godinama bio veliki dio njenog života.

Njena logika je jednostavna: promjena aktivnosti pomaže joj da trening ne postane monoton, ali i da tijelo opterećuje na različite načine.

Upravo zato njenih 45 minuta ne treba zamišljati kao jednu rutinu koju svakodnevno ponavlja na isti način.

Kraće ne znači lakše

Ideja da trening mora trajati sat i po ili dva da bi bio efikasan odavno nije jedini način razmišljanja o vježbanju.

Fitnes stručnjaci naglašavaju da trajanje treninga zavisi od cilja, kondicije i programa, a da dobro strukturiran kraći trening može biti veoma efikasan. Kod treninga snage, na primjer, važniji su odgovarajuće opterećenje, broj serija i ponavljanja te postepeno povećavanje zahtjevnosti nego samo broj minuta provedenih u teretani.

Drugim riječima, 45 minuta samo po sebi nije čarobna formula.

Kod Nikol je važnije ono što u njih stane: kardio, vježbe snage, intenzitet i dugogodišnji kontinuitet.

Promijenila pristup

Možda je upravo promjena njenog odnosa prema vježbanju najzanimljiviji dio priče.

Nikol je nekada bila uvjerena da dobra forma zahtijeva nekoliko sati treninga dnevno. Danas, nakon decenija provedenih na sceni i u teretani, govori o potpuno drugačijem principu: dovoljno je 20, 30 ili 40 minuta ako znate šta želite postići i vrijeme koristite pametno.

Njeni treninzi najčešće traju između 30 i 45 minuta.

Zato njen pristup nije primjer kako do impresivne figure doći bez truda, već pokazuje da više vremena u teretani ne mora automatski značiti i bolji rezultat.

Nikol Šerzinger očigledno trenira ozbiljno, ali više ne vjeruje da ozbiljan trening mora trajati satima.

(Avaz)