Logo

Poznato kome je pripala imovina Bore Čorbe

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
12.11.2026 10:54

Komentari:

0
Poznato kome je pripala imovina Bore Čorbe

Dvije godine su prošle otkako je javnost ostala bez legendarnog frontmena Riblje čorbe, Bore Đorđevića, koji je preminuo nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća.

Ipak, detalji o njegovim posljednjim danima i odlukama i dalje privlače veliku pažnju, a posebno pitanje sadržaja tajnog testamenta.

Kada je osjetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora Čorba je u posljednjem trenutku, pred sam odlazak u bolnicu, odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unaprijed otvoreno razgovarao sa suprugom i djecom, za koje je bio beskrajno vezan, piše Blic.

Kome je pripala imovina?

Iako su se njegovi nasljednici odavno obezbijedili i vode sopstvene živote, Bora je donio odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, rečenica koju je uputio supruzi neposredno prije hospitalizacije posebno je odjeknula: „Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija“.

"Posthumna priznanja mi ne znače ništa. Pored raspodjele imovine, muzičar je za života imao jasan stav o nagradama koje dolaze prekasno. Isticao je da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna.

Вакцина вакцинација

Zdravlje

Pacijent koji je primio vakcinu protiv raka završio liječenje: Nisu primjećene metastaze

Njegova najveća želja bila je da priznanja doživi za života u rodnom Čačku - gradu koji je za njega predstavljao čistu emociju i u koji je planirao da se vrati „zastalno“. Želio je da jedna ulica u Čačku ponese njegovo ime, dok je kroz osmijeh podsećao da u beogradskom Zoološkom vrtu već ima stazu pod nazivom „Borino sokače“.

Bora je posljednjih godina živio u Sloveniji, a njegov kolega kaže da ga je rad održavao u životu.

"Radili smo stalno, to ga je držalo u životu. Težak je to period za sve nas emotivno, a to što smo ostavili na bini ljudima koji su dolazili da nas slušaju, to je Bora. Bio je svjestan svega, ja često kažem – da imam tri odsto ljubavi i volje za životom kao on, bio bih ko zna gdje. Koliko smo mi njega napajali energijom i svirkama, toliko je i on nas. Nevjerovatno koliko je energije imao, mislim da će još dugo vremena proći dok ne prestanemo da se okrećemo i govorimo ‘evo ga, sad će doći’. Teško je, ostajem bez riječi. Osvrćemo se konstantno", rekao je on.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bora Đorđević

Riblja čorba

imovina

Komentari (0)

Pročitajte više

Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije

Srbija

Pijan prijetio supruzi nožem da će je ubiti, pa je davio pred kćerkom

2 h

0
Snije na grani zima hladnoća vrijeme

Društvo

Spremite se za zahlađenje: Snježne padavine stižu prije nego što očekujemo

2 h

0
Školske klupe u učionici.

Hronika

U srednjoj školi stigla prijeteća poruka o postavljenoj bombi

2 h

0
Vakcina vakcinacija virus zaraza

Zdravlje

Pacijent koji je primio vakcinu protiv raka završio liječenje: Nisu primjećene metastaze

2 h

0

Više iz rubrike

Komičar i glumac Rasel Brend napušta Krunski sud u Sauterku u Londonu, petak, 30. oktobra 2026. godine, gde je optužen za silovanje i seksualni napad na šest žena.

Scena

Novi detalji o Raselu Brendu: Policija potvrdila sve

16 h

0
Nikol Šerzinger godinama važi za jednu od najzgodnijih žena na svjetskoj sceni. Svojim izgledom, energijom i seksipilom privlači pažnju gdje god se pojavi, a mnogi se pitaju u čemu je tajna njene impresivne figure.

Scena

Zrači seksipilom i plijeni pažnju: Nikol Šerzinger otkrila tajnu isklesanog tijela

17 h

0
Zvezde Granda prestaju sa snimanjem

Scena

Zvezde Granda prestaju sa snimanjem

22 h

0
Mina Kostić i Kasper - Mane Ćuruvija

Scena

"Prešla je na duhove": Đorđe David komentarisao ljubavni život koleginice

22 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima