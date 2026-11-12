Poznato kome je pripala imovina Bore Čorbe

Dvije godine su prošle otkako je javnost ostala bez legendarnog frontmena Riblje čorbe, Bore Đorđevića, koji je preminuo nakon lavovske borbe sa opstruktivnom bolešću pluća.

Ipak, detalji o njegovim posljednjim danima i odlukama i dalje privlače veliku pažnju, a posebno pitanje sadržaja tajnog testamenta.

Kada je osjetio da mu je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, Bora Čorba je u posljednjem trenutku, pred sam odlazak u bolnicu, odlučio da ništa ne prepušta slučaju. U strogoj tajnosti sastavio je testament, ali je o svemu unaprijed otvoreno razgovarao sa suprugom i djecom, za koje je bio beskrajno vezan, piše Blic.

Kome je pripala imovina?

Iako su se njegovi nasljednici odavno obezbijedili i vode sopstvene živote, Bora je donio odluku da sve što ima ostavi upravo njima. Ipak, rečenica koju je uputio supruzi neposredno prije hospitalizacije posebno je odjeknula: „Oni od mene imaju sve, a ti znaš šta ti je činiti dalje ako dođe do nekih iznenadnih situacija“.

"Posthumna priznanja mi ne znače ništa. Pored raspodjele imovine, muzičar je za života imao jasan stav o nagradama koje dolaze prekasno. Isticao je da mu posthumna priznanja ne znače mnogo, jer tada više neće biti tu da to zna.

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Njegova najveća želja bila je da priznanja doživi za života u rodnom Čačku - gradu koji je za njega predstavljao čistu emociju i u koji je planirao da se vrati „zastalno“. Želio je da jedna ulica u Čačku ponese njegovo ime, dok je kroz osmijeh podsećao da u beogradskom Zoološkom vrtu već ima stazu pod nazivom „Borino sokače“.

Bora je posljednjih godina živio u Sloveniji, a njegov kolega kaže da ga je rad održavao u životu.

"Radili smo stalno, to ga je držalo u životu. Težak je to period za sve nas emotivno, a to što smo ostavili na bini ljudima koji su dolazili da nas slušaju, to je Bora. Bio je svjestan svega, ja često kažem – da imam tri odsto ljubavi i volje za životom kao on, bio bih ko zna gdje. Koliko smo mi njega napajali energijom i svirkama, toliko je i on nas. Nevjerovatno koliko je energije imao, mislim da će još dugo vremena proći dok ne prestanemo da se okrećemo i govorimo ‘evo ga, sad će doći’. Teško je, ostajem bez riječi. Osvrćemo se konstantno", rekao je on.