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Pijan prijetio supruzi nožem da će je ubiti, pa je davio pred kćerkom

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АТВ редакција
12.11.2026 10:46

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Rotacija na policijskom automobilu policije Srbije
Foto: Tanjug

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Barajevu uhapsili su S. J. (52) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici.

Kako se saznaje, stravična drama odigrala se u srijedu u porodičnoj kući, kada je osumnjičeni, nakon verbalne rasprave sa suprugom D. J. (41), uzeo nož i počeo da joj prijeti da će je ubiti.

Nasilnik se tu nije zaustavio, već je nesrećnu ženu uhvatio za vrat i počeo da je davi, a potom joj je zadao i više udaraca u predjelu glave. Ono što ovaj slučaj čini još težim jeste činjenica da se čitav napad odigrao pred očima njihove maloljetne ćerke.

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Policija je odmah po prijavi izašla na lice mjesta i savladala osumnjičenog. Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je S. J. u trenutku napada bio u stanju teškog pijanstva, s obzirom na to da mu je izmjereno čak 3 promila alkohola u organizmu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mladenovcu, koje vodi istragu o ovom slučaju, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužiocu na saslušanje.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Barajevo

hapšenje

nasilje u porodici

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