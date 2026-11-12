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Bačena bomba na porodičnu kuću: Od siline eksplozije nastao krater

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АТВ редакција
12.11.2026 09:52

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Policija Srbija
Foto: MUP Srbije

Na Novom Beogradu u srijedu u jutarnjim časovima dogodila se snažna eksplozija nakon što je nepoznata osoba bacila ručnu bombu na jednu porodičnu kuću.

Od siline detonacije pričinjena je znatna materijalna šteta na samom objektu – oštećeni su fasada, ulazna vrata i ograda dvorišta, dok je na mjestu pada eksplozivne naprave, neposredno ispred kuće, ostao vidljiv krater.

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Odmah po prijavi incidenta na lice mjesta su izašle jake policijske snage koje su obezbijedile područje i obavile uviđaj.

Istragu o ovom slučaju preuzelo je Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti napada, motiva, kao i na identifikaciji i pronalasku počinioca.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Beograd

Eksplozija

bačena bomba

uviđaj

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