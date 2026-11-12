Lidl nastavio razgovore u BiH: O čemu je riječ?

Poljoprivredni proizvođači iz Bosne i Hercegovine zainteresovani su za saradnju sa trgovačkim lancem "Lidl", koji uskoro dolazi na bh. tržište.

Da je tako, govori i činjenica da su predstavnici ove kompanije prije nekoliko dana razgovarali sa više od 25 proizvođača svježeg voća i povrća iz Bosne i Hercegovine, čime su zapravo nastavljeni ranije započeti razgovori sa domaćim poljoprivrednicima.

Šta "Lidl" nudi domaćim proizvođačima iz BiH?

Kako je saopšteno iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, proizvođači su imali priliku da se upoznaju s poslovanjem kompanije, njenim pristupom nabavci svježeg voća i povrća, kao i mogućnostima uspostavljanja poslovne saradnje.

"Komora na ovakav način prvenstveno želi unaprijediti položaj domaćih privrednika i njihovih proizvoda na policama trgovačkih lanaca, a uspostavljanje saradnje s kompanijom 'Lidl BH', proizvođačima iz BiH može otvoriti pristup značajnom tržištu, omogućiti veći obim prodaje, bolju tržišnu pozicioniranost i stvaranje stabilnijih poslovnih odnosa", navode iz Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

Šta bi moglo otežati saradnju poljoprivrednika s "Lidlom"?

Da su za razgovor i saradnju zainteresovani i poljoprivredni proizvođači iz Srpske, u razgovoru za "Nezavisne novine" potvrdio je Darko Ilić, predsjednik Udruženja povrtara Republike Srpske.

Kao potencijalni problem navodi transport robe.

"Generalno, za proljećni, ljetni i jesenji period, kada mi imamo značajne količine viška poljoprivrednih proizvoda, plasman nam je potreban. Bilo bi dobro i poželjno ako se bude mogla uspostaviti komunikacija, odnosno način saradnje. Mi imamo Semberiju, Posavinu, Lijevče polje", kaže Ilić za "Nezavisne novine".

Istog stava je i Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika FBiH, koji se takođe nada pozivu i razgovoru.

Hoće li se glamočki krompir naći na policama "Lidla"?

Predstavnici "Lidla" prethodno su razgovarali i sa proizvođačima glamočkog krompira, a kako je ranije za "Nezavisne novine" rekao Siniša Šolak, predsjednik Udruženja "Glamočki krompir", predstavnici njemačke kompanije iskazali su interesovanje da se glamočki krompir nađe na njihovim policama.

Kako kaže, tom prilikom su razgovarali o tržištu za glamočki krompir koji ima oznaku zaštićeno geografsko porijeklo.

Kada se očekuje otvaranje prvih "Lidl" prodavnica u BiH?

"Oni su najavili da prve linije otvaraju u martu 2027. godine te da su sada na terenu i tragaju za potencijalnim partnerima. Razgovarali smo, okvirno, i o količinama, planovima te smo bili i na terenu", rekao je Šolak.

Kako je dodao, usaglasili su se da je potrebno tragati za manjim, standardnim pakovanjima.

"Prijedlog sa naše strane je bio da se razgovara eventualno o ugovorenoj proizvodnji za njihove lance. Mislim da smo se razumjeli, da je prepoznat međusobni interes, ali svakako će se znati više o svemu u narednom periodu", istakao je on.

Inače, prema ranijim pisanjima, "Lidl" će danas otvoriti svoj veliki logističko-distributivni centar u Lepenici, kod Kiseljaka.

Oni će iz ovog centra, čiji skladišni prostor ima oko 60.000 metara kvadratnih, snabdijevati svoje prodavnice širom Bosne i Hercegovine.