Oboren rekord u Njemačkoj: Problem nezaposlenosti sve veći

Nezaposlenost građana sa visokom stručnom spremom u Njemačkoj dostigla je rekordni nivo, posebno među mladima, u uslovima slabe privrede i sve raširenije primjene vještačke inteligencije, saopštila je Savezna agencija za zapošljavanje.

U avgustu je bez posla bilo 372.000 visokoobrazovanih građana, čime je nastavljen trend rasta nezaposlenosti u ovoj grupi petu godinu zaredom, pokazuju podaci agencije.

Posebno je veliki broj nezaposlenih sa visokom stručnom spremom među osobama mlađim od 30 godina.

Diploma i dalje donosi prednost na tržištu rada, pa je stopa nezaposlenosti među visokoobrazovanim građanima u 2025. godini iznosila 3,3 odsto, što je otprilike upola manje od proseka, navodi novinska agencija dpa.

Među građanima sa završenim stručnim obrazovanjem stopa nezaposlenosti iznosila je 3,6 odsto, dok je među onima bez formalnih stručnih kvalifikacija premašila 21 odsto, navodi agencija. Nezaposlenost se znatno razlikuje i u zavisnosti od oblasti studija.

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Među diplomcima nastavničkih studija stopa nezaposlenosti bila je manja od dva odsto, dok je među diplomcima humanističkih nauka dostigla čak 4,6 odsto. Bez posla je bilo i 3,8 odsto inženjera. U posebno nepovoljnom položaju nalaze se mladi koji tek ulaze na tržište rada. Ipak, Agencija smatra da vještačka inteligencija uglavnom neće u potpunosti zamijeniti postojeća zanimanja.

Krajem oktobra njemački industrijski gigant Simens upozorio je da bi sve šira primjena vještačke inteligencije mogla da ugrozi pripravnička radna mjesta i tako mladim zaposlenima uskrati priliku da steknu praktično iskustvo i vještine.

Zaposleni bi mogli da propuste priliku da razviju ključne vještine ukoliko im se uskrati mogućnost sticanja praktičnog iskustva i postepenog usavršavanja, objasnila je direktorka Simensa za ljudske resurse i održivost Džudit Vize.

Kao primjer, Vize je navela razvoj softvera, u kojem vještačka inteligencija i njeni agenti sve češće preuzimaju pisanje jednostavnijeg, ali i složenijeg koda. Zbog toga programeri moraju da znaju kritički da procjene dobijene rezultate i prepoznaju moguće greške.

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"Ključno pitanje je uvijek šta moram sama da uradim, provjerim i sagledam kako me vještačka inteligencija ne bi dovela u zabludu", rekla je Vize.

Zato je važno da kompanije mladim zaposlenima pruže priliku da samostalno obavljaju zadatke kako bi razvili vještine neophodne za kritičku procjenu rezultata koje generiše vještačka inteligencija, poručila je čelnica Simensa, prenosi B92.