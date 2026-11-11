Za koliko bi mogle biti veće penzije u Srpskoj?

Zakon o penzijsko invalidskom osiguranju propisao od počev od januara svake godine i to na bazi pedeset odsto rasta prosječnih cijena i pedeset posto prosječne plate rekao je Mladen Milić direktor Fonda PIO Republike Srpske.

On je rekao da je zbir ta dva procenta rasta daje redovnu stopu redovnog godišnjeg usklađivanja.

"U 2026 godini ona je iznosila 6,40 odsto, a mi podatke dobijamo od republičkog Zavoda za statistiku", istakao je Milić.

On je dodao da u prva tri kvartala, od prvog do devetog mjeseca ove godine pokazatelji koje je objavio zvanični republički Zavod za statistiku nam govore da bi sad da se radi redovno godišnje usklađivanje iznosilo oko sedam i po odsto.

Milić je rekao da ćemo vidjeti kakav će trend rasta cijena odnosno troškova života u posljednjem kvartalu u periodu decembar oktobar ove godine biti. I koliki će biti rast prosječne plate i na bazi toga procjene su da bi mogle biti sedam i po i osam odsto, piše RTRS.