Bitkoin pao na najniži nivo u posljednja tri mjeseca

Pad je podstaknut podacima o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, koja je bila viša od očekivane, zbog čega su pojačana očekivanja da će Federalne rezerve (FED) nastaviti sa povećanjem kamatnih stopa. To je dovelo i do smanjenja potražnje za rizičnijom imovinom.

Cijena najveće svjetske kriptovalute pala je za tri odsto, na 72.695 dolara (64.825 evra). Ukupni gubici od početka godine tako su dostigli oko 17 odsto. Pad se odrazio na cijelo kriptotržište. Vrijednost etera i XRP-a pala je za više od pet odsto, dok je zekaš (Zcash) izgubio oko 14 odsto vrijednosti.

Podaci o inflaciji u SAD

Američki Biro za statistiku rada objavio je da su potrošačke cijene u oktobru porasle za 0,4 odsto u odnosu na septembar, kada je rast iznosio 0,6 odsto. Istovremeno, bazna inflacija, iz koje su isključene cijene hrane i energenata, treći mjesec zaredom ostala je na nivou od 0,3 odsto.

Oba podatka viša su od očekivanja analitičara, koji su prognozirali rast ukupnih cijena od 0,3 odsto i baznu inflaciju od 0,2 odsto.

Najveći doprinos mjesečnom rastu cijena dali su troškovi stanovanja, koji su porasli za 0,3 odsto i čine više od 30 odsto ukupnog povećanja. Cijene hrane porasle su za 0,5 odsto, a energenata za 0,7 odsto.

Stroža monetarna politika i pad akcija

Podaci su pojačali očekivanja da će uporni inflatorni pritisci podstaći FED na dodatno zaoštravanje monetarne politike, što smanjuje interesovanje investitora za kriptovalute i drugu špekulativnu imovinu.

Više kamatne stope po pravilu negativno utiču na kriptotržište jer povećavaju prinose na sigurniju imovinu koja donosi kamatu, ali i generalno pooštravaju uslove finansiranja.

Pad se odrazio i na akcije kompanija iz kriptosektora. Akcije kompanije „Majkrostratedži“ (MicroStrategy), koja posjeduje velike količine bitkoina, pale su za oko 4,4 odsto. Vrijednost akcija „Koinbejza“ (Coinbase) smanjena je za 4,1 odsto, dok su akcije kompanije „Serkl“ (Circle), izdavača stabilnih kriptovaluta, pale za 4,4 odsto.

(Indeks)