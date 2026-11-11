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Više od četvrtine Evropljana bori se da pokrije neočekivane troškove

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АТВ редакција
11.11.2026 15:39

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Novac evri
Foto: Pixabay

Više od četvrtine stanovnika EU bori se da pokrije neočekivane troškove zbog nedostatka finansijske zaštitne mreže, pokazali su podaci Evrostata.

"U 2025. godini 29,2 odsto stanovništva EU nije bilo u stanju da se nosi sa neočekivanim finansijskim troškovima, što je neznatno manje u odnosu na 30 odsto u 2024. godini", navodi se u saopštenju statističke agencije EU.

Evrostat ističe da čak 50,5 odsto stanovništva Grčke nije bilo u stanju da se izbori sa takvim neočekivanim događajima, a slijede Letonija sa 43,7 odsto i Bugarska sa 42,4 odsto.

Najmanje cifre su zabilježene u Holandiji 15,3 odsto, te Češkoj i Malti po 18,7 odsto, prenosi Srna.

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