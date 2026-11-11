Više od četvrtine Evropljana bori se da pokrije neočekivane troškove

Više od četvrtine stanovnika EU bori se da pokrije neočekivane troškove zbog nedostatka finansijske zaštitne mreže, pokazali su podaci Evrostata.

"U 2025. godini 29,2 odsto stanovništva EU nije bilo u stanju da se nosi sa neočekivanim finansijskim troškovima, što je neznatno manje u odnosu na 30 odsto u 2024. godini", navodi se u saopštenju statističke agencije EU.

Evrostat ističe da čak 50,5 odsto stanovništva Grčke nije bilo u stanju da se izbori sa takvim neočekivanim događajima, a slijede Letonija sa 43,7 odsto i Bugarska sa 42,4 odsto.

Najmanje cifre su zabilježene u Holandiji 15,3 odsto, te Češkoj i Malti po 18,7 odsto, prenosi Srna.