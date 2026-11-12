Tragedija: Preminulo dijete koje je pronađeno povrijeđeno na ulici

U četvrtak ujutru oko 7.10 časova policija je primila dojavu da je u centru Splita pronađeno povrieđeno dijete, piše Slobodna Dalmacija.

Na lice mjesta odmah su upućene hitne službe, a ekipa Hitne pomoći pružila je djetetu prvu pomoć, nakon čega je prevezeno u bolnicu na dalje zbrinjavanje.

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Uprkos naporima ljekara, dijete je, nažalost, preminulo, potvrdila je Kristina Bitanga, portparolka Kliničkog bolničkog centra Split.

Policija će obaviti uviđaj na mjestu događaja, dok je u toku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.

Prema dosadašnjim informacijama, dijete je zadobilo povrede prilikom pada.

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Više detalja o ovom tragičnom događaju očekuje se nakon završetka policijske istrage.

(Telegraf.rs)