Tragedija: Preminulo dijete koje je pronađeno povrijeđeno na ulici

Autor:ATV redakcija
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U četvrtak ujutru oko 7.10 časova policija je primila dojavu da je u centru Splita pronađeno povrieđeno dijete, piše Slobodna Dalmacija.
Na lice mjesta odmah su upućene hitne službe, a ekipa Hitne pomoći pružila je djetetu prvu pomoć, nakon čega je prevezeno u bolnicu na dalje zbrinjavanje.
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Uprkos naporima ljekara, dijete je, nažalost, preminulo, potvrdila je Kristina Bitanga, portparolka Kliničkog bolničkog centra Split.
Policija će obaviti uviđaj na mjestu događaja, dok je u toku kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragedije.
Prema dosadašnjim informacijama, dijete je zadobilo povrede prilikom pada.
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Više detalja o ovom tragičnom događaju očekuje se nakon završetka policijske istrage.
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