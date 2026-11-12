Mitropolit Irinej bački priključen na respirator

Mitropolit bački Irinej Bulović nalazi se u ozbiljnom zdravstvenom stanju i hospitalizovan je na Institutu za onkologiju Vojvodine u Sremskoj Kamenici, gdje je priključen na respirator.

Kako je prethodno objavljeno, mitropolit Irinej podvrgnut je operativnom zahvatu, nakon kojeg je njegovo stanje zahtijevalo priključivanje na aparat za vještačko disanje, prenosi Kurir.

Povodom njegovog zdravstvenog stanja oglasila se i Srpska pravoslavna crkva, koja je uputila apel vjernicima da se mole za njegovo ozdravljenje.

"Djeco Svetog Save, pozivamo vas da Gospodu i Majci Božjoj večeras uputimo usrdne molitve za ozdravljenje mitropolita bačkog g. Irineja", navedeno je u apelu SPC.

Posebna molitva za njegovo ozdravljenje služena je i u svim hramovima Eparhije bačke.

Mitropolit Irinej, rođen kao Mirko Bulović 1947. godine u Stanišiću, jedan je od najistaknutijih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve.

Njegovo zdravstveno stanje izazvalo je zabrinutost među vjernicima, koji se nadaju njegovom oporavku.