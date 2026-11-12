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Haos u Ormuskom moreuzu: Onesposobljena dva naftna supertankera

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АТВ редакција
12.11.2026 10:19

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Motorni čamac prolazi pored trgovačkih brodova koji su, čini se, usidreni u Ormuskom moreuzu kod Bandar Abasa u Iranu, u ponedjeljak, 6. oktobra 2026. godine.
Foto: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP

Dva naftna supertankera onesposobljena su za dalju plovidbu nakon dvije snažne eksplozije, pošto su posade ignorisale upozorenja da ne koriste neodobren pravac kretanja u Ormuskom moreuzu, saopštila je Revolucionarna garda Irana.

Dva naftna supertankera onesposobljena su za dalju plovidbu nakon dvije snažne eksplozije, pošto su posade ignorisale upozorenja da ne koriste neodobren pravac kretanja u Ormuskom moreuzu, saopštila je Revolucionarna garda Irana.

U saopštenju se navodi da su dva tankera zahvaćena eksplozijama nakon što su naišla na pomorske mine.

Mornarica Garde u ranijim mjesecima sukoba sa Amerikom i Izraelom, koji je počeo u februaru, objavljivala je kada je direktno gađala tankere.

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Mornarica sada saopšti kada tankere zahvati požar po udaru na pomorske mine prilikom korištenja neovlaštenog pravca kretanja u južnom dijelu Ormuskog moreuza, piše Srna.

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Tagovi :

Ormuski moreuz

Eksplozija

Iran

tanker

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