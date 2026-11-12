Bratu Viktora Orbana određen pritvor

Aron Orban i još troje ljudi uhapšeni su u poned‌jeljak, 9. novembra, u zajedničkoj akciji Nacionalnog istražnog biroa (NNI), Nacionalne kancelarije za povrat i zaštitu imovine (NVVH) i Evropola.

Za šta se sumnjiči brat Viktora Orbana?

Brat bivšeg premijera Viktora Orbana i njegovi saradnici osumnjičeni su za trgovinu ljudima počinjenu na način komercijalne i kriminalne zavjere.

Prema navodima istražitelja, osumnjičeni su d‌jelovali kao dio kriminalne organizacije koja se bavila trgovinom ljudima i sumnja se da od 2022. godine pomogli da više od 100 vijetnamskih državljana dobiju vize, za šta su od njih uzimali naknadu za regrutovanje, prenosi Tan‌jug.

Šta su istražioci pronašli tokom pretresa?

Nacionalni istražni biro zajedno sa NVVH, izvršio je u poned‌jeljak ujutru pretrese kuća na nekoliko lokacija u Budimpešti, Fotu i Dunakesiju. Pored pritvaranja osumnjičenih, policija je zaplijenila svu opremu, dokumenta i elektronske podatke koji bi mogli da posluže kao dokaz u slučajevima trgovine ljudima i korupcije.

Glavno tužilaštvo u Budimpešti podnijelo je zahtjev za hapšenje sva četiri osumnjičena. Navedeno je da je krivično d‌jelo koje se stavlja na teret osumnjičenima od izuzetnog materijalnog značaja, a kazna koja se može izreći ako se dokaže - od pet do deset godina zatvora - je visoka. Pored toga, na osnovu raspoloživih podataka, osumnjičeni imaju široke kontakte u inostranstvu.

Kako je Viktor Orban reagovao na pritvaranje brata?

Viktor Orban je reagovao na bratovo privođenje u poned‌jeljak, optuživši aktuelnu mađarsku vladu da na taj način pokušava da ukloni političke protivnike.

"Meta sam ja, moj brat je samo oruđe", napisao je Orban na društvenim mrežama.