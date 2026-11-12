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Pacijent koji je primio vakcinu protiv raka završio liječenje: Nisu primjećene metastaze

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АТВ редакција
12.11.2026 10:41

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Vakcina vakcinacija virus zaraza
Foto: Pexels/https://kaboompics.com/

Naučni direktor Nacionalnog istraživačkog centra za epidemiologiju i mikrobiologiju "N. F. Gamaleja" Aleksandar Gincburg izjavio je danas da kod prvog pacijenta koji je primio rusku vakcinu protiv raka nisu otkrivene metastaze.

"On je već završio liječenje. Sada je pod redovnim nadzorom ljekara koga će posjećivati svakog mjeseca. Takvo praćenje trajaće tri godine", rekao je Gincburg u intervjuu za list "Gazeta.ru", prenose RIA Novosti.

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Direktor Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju pri Ministarstvu zdravlja Rusije Andrej Kaprin obavlja pacijentu kompjuterizovanu tomografiju (CT) veoma visoke rezolucije, sa preciznošću do desetih dijelova milimetra.

"Kod njega je sve u redu. Prema jučerašnjim rezultatima, nisu otkrivene bilo kakve nove promjene na tkivu", naveo je on.

Vakcina protiv raka, zasnovana na tehnologiji informacione RNK (mRNK), usmjerava imunski sistem tako da sam prepoznaje i uništava maligne tumore i metastaze.

Za svakog pacijenta razvija se individualni preparat na osnovu njegovih genetskih podataka, budući da ne postoje dva identična tumora, objasnio je Gincburg.

Vakcina "NeoOnkovak" prvi put je primjenjena u aprilu ove godine kod pacijenta oboljelog od melanoma kože.

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Projekat je razvijen u saradnji Nacionalnog medicinskog istraživačkog centra za radiologiju i Istraživačkog centra "N. F. Gamaleja".

(Tanjug)

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