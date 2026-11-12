Direktorka bolnice u kojoj je umro Periš podnijela ostavku

Direktorka Psihijatrijske klinike Sveti Ivan na Jankomiru, Majda Grah, podnijela je ostavku jutros, otkrio je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na sjednici Gradske skupštine.

Tomašević je izrazio saučešće porodici i prijateljima preminulog Kristijana Josipa Periša.

Ostavka dolazi neposredno nakon što je zdravstvena inspekcija utvrdila ozbiljne nedostatke u liječenju 32-godišnjeg Periša, koji je preminuo 21. oktobra dok je bio fizički vezan u Klinici.

Inspekcija je utvrdila da postupci nisu sprovedeni u skladu sa propisanim protokolom i da je bilo nepravilnosti u njihovoj dokumentaciji.

Posebno su problematični postupci bolničke uprave. Grah je saznala za Perišovu smrt iste večeri, ali je snimak nadzornih kamera pregledan tek 4. novembra, skoro dvije nedjelje kasnije. Prema njenim riječima, tada je prvi put primijetila neprimjereno ponašanje medicinskog osoblja. Policija je snimak primila 6. novembra.

Inspektorat je takođe saopštio da je Grah izjavila da nije znala da je morala da prijavi takav događaj Ministarstvu zdravlja. Takođe je upozoreno na nedovoljan broj obuka osoblja i najavljeno dalje utvrđivanje odgovornosti rukovodstva i Upravnog odbora Klinike.

Četiri medicinska tehničara nalaze se u pritvoru zbog sumnje da su počinili teško ubistvo Periša.

Advokat porodice je 23. oktobra podnio krivičnu prijavu Državnom tužilaštvu i zatražio inspekcijski nadzor. Inspektorat je prijavu primio 26. oktobra, ali pitanje kakve je radnje preduzeo nakon toga ostaje otvoreno, prenosi Indeks.