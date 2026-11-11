Pokazan dvostruko veći rizik: Koliko su bezbjedni lijekovi za mršavljenje?

Američka Uprava za hranu i lijekove (FDA) upozorila je na mogući povećani rizik od ozbiljnog oboljenja oka povezanog sa primjenom lijekova iz grupe GLP-1, koji se koriste za mršavljenje i liječenje dijabetesa.

FDA je zatražila da proizvođači lijekova ozempik, vegovi, moundžaro i zepbaund u uputstva dodaju upozorenje o mogućnosti pojave nearterijske prednje ishemijske optičke neuropatije (NAION). Riječ je o oboljenju koje može izazvati iznenadan i bezbolan gubitak vida, a u pojedinim slučajevima i trajno oštećenje vida, prenosi CNN.

Kompanije „Eli Lili” i „Novo Nordisk” saopštile su da razmatraju odluku FDA, uz ocjenu da dostupni podaci ne potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu između primjene njihovih lijekova i ovog oboljenja.

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Evropska agencija za lijekove upozorila je prošle godine da se NAION može javiti kod najviše jedne od 10.000 osoba koje najmanje godinu dana koriste semaglutid, aktivnu supstancu lijekova ozempik i vegovi.

Studija objavljena 2025. godine, koja je obuhvatila gotovo 350.000 pacijenata sa dijabetesom, pokazala je da je rizik od ovog oboljenja bio više nego udvostručen nakon dvije godine primjene lijekova iz grupe GLP-1 u poređenju sa drugim terapijama za dijabetes, prenosi Tanjug.