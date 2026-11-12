Zbog ovih grešaka kiseli kupus može da propadne

Autor:ATV redakcija
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Kiseli kupus može da propadne i kad mislite da ste sve uradili kako treba, a da se to ne bi desilo, dovoljno je da ispratite nekoliko koraka.
Kada se jednom pokvari, cijela posuda kupusa ide u smeće. Zato se isplati da posudu, rasol i mjesto za čuvanje odredite prije nego što prve glavice uđu u posudu.
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Kad kiselite kupus, važno je da izaberete pravu posudu. Najbolje su glinene, drvene ili staklene posude. Metalne i plastične se ne preporučuju jer mogu da oksidiraju, a to se osjeti u kupusu.
Posude u kojima kiselite kupus moraju da budu čiste i suve. Prie upotrebe ih isperite toplom vodom, sodom bikarbonom i sirćetom. Zatim ih dobro osušite i provjerite da nemaju pukotine ili ogrebotine. Ovaj korak traje svega nekoliko minuta, a štiti cijeli posao koji slijedi.
U očišćene posude ređajte kupus i prelijte ga rasolom tako da bude potpuno pokriven. Prije nego što zatvorite posudu, dodajte malo šećera ili meda. Oba sastojka pomažu da se sačuva kiselost, a kupusu daju i ljepši ukus.
Dovoljna je mala količina. Cilj nije da kupus postane sladak, nego da kiselost ostane ujednačena, a ukus pun. Zato šećer ili med dodajte prije nego što zatvorite posudu, a ne kasnije.
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Da bi se kupus ukiselio i da se ne bi pokvario, morate ga čuvati na pravom mjestu. Posebno su važna ova tri uslova.
Kiseli kupus najbolje se čuva na 0-5 stepeni Celzijusa. Kada je toplije, kupus može previše da se ukiseli ili da se osuši. Kada je hladnije, može da se smrzne ili da izgubi svojstva.
Kupus je bolje držati u mraku, jer svjetlost može da pokvari njegovu boju i ukus. Ne ostavljajte ga na direktnom suncu niti blizu lampe ili drugog izvora vještačkog svjetla.
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Kiselom kupusu treba dovoljno vlage. Ne čuvajte ga na suvim ili provetrenim mjestima. Povremeno provjerite i nivo slanog rastvora u posudama, pa ga dolijte ako je potrebno.
(SuperŽena)
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