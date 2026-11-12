Zbog ovih grešaka kiseli kupus može da propadne

Kiseli kupus može da propadne i kad mislite da ste sve uradili kako treba, a da se to ne bi desilo, dovoljno je da ispratite nekoliko koraka.

Kada se jednom pokvari, cijela posuda kupusa ide u smeće. Zato se isplati da posudu, rasol i mjesto za čuvanje odredite prije nego što prve glavice uđu u posudu.

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Kad kiselite kupus, važno je da izaberete pravu posudu. Najbolje su glinene, drvene ili staklene posude. Metalne i plastične se ne preporučuju jer mogu da oksidiraju, a to se osjeti u kupusu.

Posude u kojima kiselite kupus moraju da budu čiste i suve. Prie upotrebe ih isperite toplom vodom, sodom bikarbonom i sirćetom. Zatim ih dobro osušite i provjerite da nemaju pukotine ili ogrebotine. Ovaj korak traje svega nekoliko minuta, a štiti cijeli posao koji slijedi.

Sastojak zbog kog će kiseli kupus biti ukusniji

U očišćene posude ređajte kupus i prelijte ga rasolom tako da bude potpuno pokriven. Prije nego što zatvorite posudu, dodajte malo šećera ili meda. Oba sastojka pomažu da se sačuva kiselost, a kupusu daju i ljepši ukus.

Dovoljna je mala količina. Cilj nije da kupus postane sladak, nego da kiselost ostane ujednačena, a ukus pun. Zato šećer ili med dodajte prije nego što zatvorite posudu, a ne kasnije.

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Kiseli kupus se kvari na pogrešnom mjestu

Da bi se kupus ukiselio i da se ne bi pokvario, morate ga čuvati na pravom mjestu. Posebno su važna ova tri uslova.

Temperatura od 0 do 5 stepeni

Kiseli kupus najbolje se čuva na 0-5 stepeni Celzijusa. Kada je toplije, kupus može previše da se ukiseli ili da se osuši. Kada je hladnije, može da se smrzne ili da izgubi svojstva.

Tamno mjesto, dalje od svjetla

Kupus je bolje držati u mraku, jer svjetlost može da pokvari njegovu boju i ukus. Ne ostavljajte ga na direktnom suncu niti blizu lampe ili drugog izvora vještačkog svjetla.

Vlaga i rasol koji se dopunjuje

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Kiselom kupusu treba dovoljno vlage. Ne čuvajte ga na suvim ili provetrenim mjestima. Povremeno provjerite i nivo slanog rastvora u posudama, pa ga dolijte ako je potrebno.

(SuperŽena)