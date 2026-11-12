Kako voziti po magli: Evo šta nikako ne smijete da radite

Svakodnevno slušamo upozorenja nadležnih na lošu vidljivost i savjete da se brzina vozila prilagodi uslovima saobraćaja. Šta to konkretno znači kada na putu naiđemo na maglu?

U dva lančana sudara na bugarskom auto-putu Trakija koji su se dogodili u utorak poginulo je 12 ljudi, a više od 50 povrijeđeno.

Region Sedam fabrika pred zatvaranjem: Traže hitnu intervenciju nadležnih

Ova teška saobraćajna nesreća, ali i činjenica da ulazimo u period godine kada je pojava magle znatno češća nego u drugim mjesecima, povod je da se podsjetimo osnovnih pravila za vožnju u uslovima smanjene vidljivosti.

Prie svega, bez obzira na to da li je riječ o vožnji po jakoj kiši, mećavi ili gustoj magli, izuzetno je važno da kao vozači omogućimo blagovremeno i sigurno zaustavljanje vozila.

Na taj način, izbjegavamo eventualnu saobraćajnu nesreću i veoma opasne lančane sudare koji se u ovom periodu godine dešavaju uglavnom zbog prebrze vožnje u uslovima magle na putu i klizavog kolovoza.

Kada se uključuju svjetla za maglu?

Ukoliko vas zadese uslovi smanjenje vidljivosti i ako imate automobil opremljen svjetlima za maglu obavezno ih uključite - kako prednja, tako i zadnja, ne bi li vas oni koji dolaze otpozadi prije uočili.

Duga svjetla zaboravite, jer previše reaguju sa česticama magle, stvaraju refleksiju i samo će vam otežati vožnju.

U slučaju ekstremno loše vidljivosti, neki vozači pored svjetala za maglu koriste i sva četiri migavca.

Ova strategija svakako izaziva veći oprez kod drugih učesnika u saobraćaju jer ne mogu odmah biti potpuno sigurni da li stojite pored puta ili se još uvijek krećete.

Banja Luka Spremite se za prekide: Ove banjalučke ulice danas neće imati struju

Vožnja kroz grad po magli je nešto jednostavnija jer imate dovoljno orjentira oko sebe (uličnu rasvjetu, dobru horizontalnu signalizaciju i druge učesnike u saobraćaju), brzine kretanja su manje, pa je vjerovatnije da ćete ostati u svojoj kolovoznoj traci i, u slučaju potrebe, zakočiti na vrijeme.

Međutim, pješaci su veoma ugroženi u uslovima smanjenje vidljivosti, a kako ih u gradu ima najviše, morate misliti i na njih. Smanjite brzinu kretanja tako da možete efikasno izvesti manevre izbjegavanja i zaustavljanja.

Šta na otvorenom putu?

Na otvorenom putu, u vožnji po magli, brzina vam je najveći neprijatelj. Potrebno je prilagoditi se brzini kojom se kreću ostali učesnici u saobraćaju. Jasno vam je da je pokušaj preticanja drugog vozila ravan samoubistvu/ubistvu bez obzira na mašinu koju vozite.

Svjetla za maglu su vam jako korisna na otvorenom putu jer njihov širok snop efikasno uspijeva da osvijetli desnu ivicu puta koja vam služi kao orijentir za vožnju.

Uključite brisače s vremena na vrijeme, kako biste bili sigurni da se na vjetrobranu nije nahvatala prljavština koju magla nosi sa sobom ili sitne kapljice vode.

Društvo Savjetuje se oprezna vožnja zbog mokrih i klizavih puteva

Zbog onih koji se nalaze iza vas i radi sopstvene bezbjednosti, na otvorenom putu obavezno uključite i zadnja svjetla za maglu.

Ne zaboravite da ih isključite kada se vidljivost vrati na normalu, jer će u suprotnom zasljepljivati vozače u automobilima iza vašeg.

Onih 130km/h obećanih na auto-putu odmah zaboravite kada je magla na putu. Prilagodite se situaciji. Budite oprezni kada vozite iza kamiona jer se na njihovim stop sjvetlima često nalazi prljavština, tako da je teško procijeniti da li koče ili ne.

Zaustavljanje na auto-putu kao reakcija na gustu maglu nikako nije dobar potez jer postoje velika vjerovatnoća da će neko ko se kreće iza udariti u vas. Strpite se do prvog odmorišta, benzinske pume i tamo se konsolidujte.

Ako vam nakon čitanja ovog teksta i sama pomisao na maglu na putu stvara glavobolju, razmislite još jednom da li je baš neophodno da u ovom trenutku krenete na put.

Društvo Vjetar nosi sve pred sobom: Izdato narandžasto upozorenje za cijelu BiH

U slučaju da ipak ne možete izbjeći vožnju po magli, još jednom vam savjetujemo oprez i želimo srećan put.

(b92)