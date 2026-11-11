Putujete kroz Sloveniju? Jedna greška košta i do 1.200 evra

Vozači koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj i BiH preko Slovenije moraće ubuduće mnogo pažljivije da prate brzinu.

Slovenačke vlasti postavile su nove sisteme za nadzor prosečne brzine, zbog kojih kratkotrajno usporavanje prije radara više neće biti dovoljno da se izbjegne kazna, piše Feniks magazin.

Slovenija je pooštrila nadzor nad prekoračenjem brzine na putevima, a promjena će se posebno odnositi na vozače koji kroz tu zemlju prolaze na putu ka hrvatskom Jadranu ili matičnim zemljama.

Dosadašnja praksa, prema kojoj bi vozači neposredno prije radarske kontrole nakratko usporili, a potom ponovo ubrzali, više neće biti efikasna. Novi sistem nadzora bilježi brzinu tokom cijele nadzirane dionice, a ne samo u jednoj tački.

Kamere bilježe ulazak i izlazak sa nadzirane dionice

Kako piše austrijski list Krone, Slovenija uvodi takozvani Section Control, sistem koji izračunava prosečnu brzinu vozila na određenoj udaljenosti.

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Kamere na početku nadzirane dionice bilježe registarsku oznaku vozila i vrijeme prolaska. Isti postupak se ponavlja na izlazu iz kontrolisanog područja. Računarski sistem zatim upoređuje pređenu udaljenost i vrijeme potrebno za njeno savladavanje, te na osnovu tih podataka izračunava prosečnu brzinu.

Ako vozač prekorači dozvoljenu brzinu, pokreće se postupak kažnjavanja uz fotografiju vozača. Podaci o vozilu i prolasku brišu se ako je utvrđeno da se vozilo kretalo dozvoljenom brzinom.

Nadzor na četiri lokacije, kazne do 1.200 evra

Novi uređaji postavljeni su na dionicama u Podmilju, Ljubljani, Logatcu i Grosuplju. Vozačima koji prolaze tim područjima savjetuje se poseban oprez jer novčane kazne za prekoračenje brzine mogu biti veoma visoke.

Prema objavljenom cjenovniku, kazne su sljedeće:

40 evra za prekoračenje brzine do 20 km/h

60 evra za prekoračenje od 20 do 30 km/h

120 evra za prekoračenje od 40 do 50 km/h

250 evra za prekoračenje od 50 do 60 km/h

1.200 evra za prekoračenje veće od 60 km/h

Sistem već poznat austrijskim vozačima

Section Control nije novost u Austriji, gdje je trenutno aktivno 36 takvih nadzornih područja. Neki sistemi su u stalnoj upotrebi, dok se drugi uključuju povremeno, na primjer na dionicama na kojima se izvode radovi na putu.

Za vozače koji iz Austrije putuju prema Hrvatskoj i BiH preko Slovenije, nova kontrola znači da će brzinu morati da prilagode ograničenju tokom cijele nadzirane dionice, a ne samo u blizini pojedinačnih radara.