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Iskusni mehaničar dao važan savjet vozačima: Isključite ovu funkciju

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АТВ редакција
10.11.2026 08:35

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Unutrađnjost automobila u crnoj boji sa prikazanim volanom i displejom.
Foto: Borta/Pexels

Jedan pritisak na dugme mogao bi da produži život vašeg motora, tvrdi američki mehaničar.

Automatski start-stop sistem, koji gasi motor prilikom zaustavljanja vozila i ponovo ga pokreće kada vozač želi da nastavi vožnju, osmišljen je radi smanjenja potrošnje goriva i emisije štetnih gasova.

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Ipak, poznati američki automehaničar Skoti Kilmer smatra da ova tehnologija može negativno da utiče na dugovječnost motora.

Kilmer, koji ima više od 50 godina iskustva u automehaničarskom poslu i popularan je zbog savjeta koje objavljuje na Jutjubu, u jednom od svojih videa preporučio je vozačima da isključe ovu funkciju.

"Isključivanje ovog sistema je pametan potez. Start-stop je jedna od najgorih stvari koje su se pojavile posljednjih godina. Čak 97 odsto habanja nastaje prilikom pokretanja automobila. Zašto biste onda stalno gasili i ponovo pokretali motor ako želite da vam automobil duže traje", poručio je Kilmer.

Iako je start-stop sistem razvijen kako bi smanjio potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, Kilmer tvrdi da često pokretanje i zaustavljanje motora ubrzava njegovo habanje.

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Vozači koji žele da isključe ovu funkciju uglavnom to mogu da urade pritiskom na odgovarajuće dugme na komandnoj tabli. Ono je najčešće označeno slovom "A" unutar kružne strelice.

Ipak, treba imati u vidu da su savremeni automobili sa start-stop sistemom opremljeni komponentama prilagođenim češćem pokretanju motora, pa Kilmerovo mišljenje ne treba automatski primjenjivati na svaki automobil.

(Večernji list)

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Tagovi :

Automobil

Automehaničar

majstor

vozilo

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