Ako kiselite kupus u novembru, ovo su idealni datumi

Sezona kiseljenja kupusa uveliko je u toku, a mnoge domaćice oslanjaju se na provjerene trikove kako bi tokom cijele zime ostao čvrst, hrskav i ukusan.

Pored kvalitetnog kupusa, prave mjere soli i odgovarajuće temperature, prema starom narodnom vjerovanju važan je i dan kada počinjete kiseljenje. Tako se u novembru 2026. pojedini datumi smatraju posebno povoljnim za pripremu omiljene zimnice.

Društvo Slavimo Svetog Arsenija Sremca: Jedan običaj treba ispoštovati za zaštitu porodice

Koji dani se smatraju najboljim za kiseljenje kupusa?

Prema narodnom vjerovanju, u novembru se za kiseljenje kupusa posebno izdvajaju sljedeći datumi:

Od 3. do 7. novembra

27. i 28. novembar

Ovi dani povezuju se sa opadajućom fazom Mjeseca, koja se u pojedinim tradicionalnim kalendarima smatra povoljnom za ovaj posao. Nasuprot tome, dani mladog i punog Mjeseca prema istom vjerovanju nisu preporučljivi za kiseljenje.

Ipak, narodno vjerovanje nije garancija uspjeha. Ne postoje naučni dokazi da Mjesečeve mijene određuju kvalitet fermentacije – mnogo su važniji kvalitet kupusa, odgovarajuća količina soli i uslovi u kojima se kiseli.

Mali trikovi za ravnomjerno kiseljenje kupusa

Ako kiselite sječeni kupus, potrudite se da trakice budu približno iste debljine kako bi se so ravnomjernije rasporedila, a kupus ujednačeno ukiselio. Količinu soli izmjerite kuhinjskom vagom umjesto da je dodajete "od oka", naročito kada pripremate veću količinu zimnice.

Zanimljivosti Dnevni horoskop za 10. novembar: Koga očekuju zanimljivi susreti?

Ispod posude stavite dublju tacnu koja će prikupiti eventualni višak tečnosti tokom fermentacije. Kada se proces završi, kiseli kupus čuvajte na hladnom mjestu.

Ako se pridržavate narodnih običaja, zabilježite period od 3. do 7. novembra, kao i 27. i 28. novembar. Mjesečev kalendar može biti dio porodične tradicije, ali za dobar rezultat presudni su kvalitetan kupus, odgovarajuća količina soli i pravilni uslovi fermentacije.

(ŽenaBlic)