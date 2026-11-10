Ako kiselite kupus u novembru, ovo su idealni datumi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sezona kiseljenja kupusa uveliko je u toku, a mnoge domaćice oslanjaju se na provjerene trikove kako bi tokom cijele zime ostao čvrst, hrskav i ukusan.
Pored kvalitetnog kupusa, prave mjere soli i odgovarajuće temperature, prema starom narodnom vjerovanju važan je i dan kada počinjete kiseljenje. Tako se u novembru 2026. pojedini datumi smatraju posebno povoljnim za pripremu omiljene zimnice.
Društvo
Slavimo Svetog Arsenija Sremca: Jedan običaj treba ispoštovati za zaštitu porodice
Prema narodnom vjerovanju, u novembru se za kiseljenje kupusa posebno izdvajaju sljedeći datumi:
Od 3. do 7. novembra
27. i 28. novembar
Ovi dani povezuju se sa opadajućom fazom Mjeseca, koja se u pojedinim tradicionalnim kalendarima smatra povoljnom za ovaj posao. Nasuprot tome, dani mladog i punog Mjeseca prema istom vjerovanju nisu preporučljivi za kiseljenje.
Ipak, narodno vjerovanje nije garancija uspjeha. Ne postoje naučni dokazi da Mjesečeve mijene određuju kvalitet fermentacije – mnogo su važniji kvalitet kupusa, odgovarajuća količina soli i uslovi u kojima se kiseli.
Ako kiselite sječeni kupus, potrudite se da trakice budu približno iste debljine kako bi se so ravnomjernije rasporedila, a kupus ujednačeno ukiselio. Količinu soli izmjerite kuhinjskom vagom umjesto da je dodajete "od oka", naročito kada pripremate veću količinu zimnice.
Zanimljivosti
Dnevni horoskop za 10. novembar: Koga očekuju zanimljivi susreti?
Ispod posude stavite dublju tacnu koja će prikupiti eventualni višak tečnosti tokom fermentacije. Kada se proces završi, kiseli kupus čuvajte na hladnom mjestu.
Ako se pridržavate narodnih običaja, zabilježite period od 3. do 7. novembra, kao i 27. i 28. novembar. Mjesečev kalendar može biti dio porodične tradicije, ali za dobar rezultat presudni su kvalitetan kupus, odgovarajuća količina soli i pravilni uslovi fermentacije.
(ŽenaBlic)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu