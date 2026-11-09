U jednoj prostoriji nikada ne treba sušiti odjeću: Mogu se javiti problemi sa disanjem

Ako nemate mašinu za sušenje veša, ovi hladniji, kišni dani sigurno vas baš i ne raduju.

Mnogi svoju odjeću suše gdje god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo da imate na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne bi trebalo da sušite svoj veš, piše The Sun.

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Naime, stručnjaci tvrde da treba izbjegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Mokri veš povećava vlažnost vazduha za 30 odsto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imunološki sistem. Kao rezultat povišenog nivoa vlage, mogla bi da se poveća i šansa za razvoj plijesni.

"Držanje vlažnog veša u vašem životnom prostoru ne podstiče samo pojavu plijesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokar veš takođe može biti i pomalo smrdljiv. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plijesni, bilo bi bolje da ga držite podalje", rekli su stručnjaci iz In The Wash-a.

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Grinje takođe mogu da se pojave u spavaćim sobama jer mokra odjeća stvara vlažnu okolinu u kojoj one mogu rasti. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija.

(Krstarica)