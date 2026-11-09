Logo

U jednoj prostoriji nikada ne treba sušiti odjeću: Mogu se javiti problemi sa disanjem

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
АТВ редакција
09.11.2026 12:32

Komentari:

0
sušenje odjeće savjeti žica za veš štrik
Foto: Pexel/ Ron Lach

Ako nemate mašinu za sušenje veša, ovi hladniji, kišni dani sigurno vas baš i ne raduju.

Mnogi svoju odjeću suše gdje god stignu, na radijatoru ili na stalku za sušenje, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo da imate na umu da postoji jedna prostorija u kojoj nikada ne bi trebalo da sušite svoj veš, piše The Sun.

Туча у авиону

Svijet

Haos u avionu: Potukli se putnici

Naime, stručnjaci tvrde da treba izbjegavati sušenje veša u spavaćoj sobi. Mokri veš povećava vlažnost vazduha za 30 odsto, povećavajući rizik od poteškoća s disanjem tokom spavanja i ugrožavajući imunološki sistem. Kao rezultat povišenog nivoa vlage, mogla bi da se poveća i šansa za razvoj plijesni.

"Držanje vlažnog veša u vašem životnom prostoru ne podstiče samo pojavu plijesni i vlage, već može dovesti do respiratornih problema, a mokar veš takođe može biti i pomalo smrdljiv. Spavaća soba je jedna od prostorija u kojoj provodite najviše vremena, pa s obzirom na potencijalne zdravstvene probleme i probleme s plijesni, bilo bi bolje da ga držite podalje", rekli su stručnjaci iz In The Wash-a.

ilu-moda-žena-djevojka-28082025

Svijet

Poznati modni brendovi pod nadzorom zbog iskorištavanja radnika

Grinje takođe mogu da se pojave u spavaćim sobama jer mokra odjeća stvara vlažnu okolinu u kojoj one mogu rasti. Osim toga, ako vlaga ispuni prostoriju može doći do kondenzacije, koja zauzvrat može uzrokovati truljenje drvenih konstrukcija.

(Krstarica)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sušenje veša

Odjeća

Jesen

Savjeti

Komentari (0)

Pročitajte više

Zgrada bolnice Srbija u Istočnom Sarajevu.

Društvo

Zaposleni u Bolnici ''Srbija'' dobrovoljno dali krv

5 h

0
Mraz na automobilu

Auto-moto

Zašto zimi treba kucnuti po haubi prije pokretanja auta

5 h

0
Školske klupe u učionici.

BiH

Počeo generalni štrajk zaposlenih u srednjim školama

5 h

0
Crvena ruža u bašti

Savjeti

Kako sačuvati ruže od prvog mraza?

6 h

0

Više iz rubrike

Crvena ruža u bašti

Savjeti

Kako sačuvati ruže od prvog mraza?

6 h

0
Mast

Savjeti

Zašto se svinjska mast pere tačno u devet voda?

1 d

0
Mašina za pranje veša

Savjeti

Kako oprati kaput u veš-mašini, a da se ne ošteti

1 d

0
Krupan kadar crvenih božićnih zviezda sa božićnim ukrasima, koji u zatvorenom prostoru stvaraju prazničnu atmosferu.

Savjeti

Biljka koja krasi dom u prazničnim danima: Gdje treba da stoji božićna zvijezda?

2 d

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima