Zašto zimi treba kucnuti po haubi prije pokretanja auta

S dolaskom hladnijih dana mačke sve češće traže zaklon na toplim mjestima, a jedno od omiljenih skloništa jeste prostor ispod haube automobila.

Zbog toga stručnjaci za zaštitu životinja savjetuju vozačima da prije pokretanja vozila obavezno naprave kratku i jednostavnu provjeru.

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Hladne noći predstavljaju veliku opasnost za napuštene životinje i ljubimce koji borave napolju. Nakon vožnje, motor automobila još satima zadržava toplotu, pa životinje u potrazi za zagrijavanjem često uđu upravo u motorni prostor.

Holandska organizacija za zaštitu životinja "Direnbešerming” upozorava da se mačke lako zavuku između motora i karoserije, a da vozač toga uopšte nije svjestan.

Zato preporučuju uvođenje jednostavne navike, prije pokretanja automobila nekoliko puta pokucajte rukom po haubi. Zvuk udarca može uplašiti životinju i navesti je da pobjegne sa opasnog mjesta prije nego što date kontakt i startujete motor.

Posljedice mogu biti kobne: Kaiševi i ventilator najveća prijetnja

Kada vozač pokrene motor, mačka skrivena u motornom prostoru može zadobiti teške ili smrtonosne povrede. Posebnu opasnost predstavljaju ventilator i kaiševi, koji se u djeliću sekunde zavrte punom brzinom.

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Kratko kucanje po haubi može na vrijeme upozoriti životinju i dati joj šansu da pobjegne. Ipak, stručnjaci napominju da ovaj metod ne garantuje uvijek uspjeh.

Mačići ne mogu sami da se izvuku

Dok odrasle mačke najčešće uspijevaju same da skoče i napuste vozilo čim osjete opasnost, mačići se često zaglave u uskim dijelovima motora.

Služba za spasavanje životinja "Tirambulanc Brabant CidOst”, koja sarađuje sa udruženjem "Direnbešerming”, zabilježila je brojne intervencije na terenu. U jednom slučaju, mače se toliko zaglavilo među dijelovima motora da nije moglo da oslobodi prednju šapu, pa je spaseno tek uz pomoć stručne ekipe.

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Ako znate da u vašem komšiluku ima mačaka koje slobodno šetaju ulicom, prije pokretanja vozila obratite pažnju na tiho mjaukanje ili šuškanje ispod haube. Dodatna preventiva jeste brz pogled kroz prednju masku hladnjaka ili ispod samog automobila.

Šta raditi ako zateknete životinju u motornom prostoru?

Ukoliko primijetite mačku ili mače ispod haube, nikako nemojte paliti motor. Takođe, izbjegavajte da životinju na silu vučete, jer se u panici može povrijediti ili vas jako ogrebati i ujesti.

Otvorite haubu i ostavite dovoljno prostora i tišine da životinja sama izađe. Ako se mačka zaglavila i ne može samostalno da se oslobodi, potražite pomoć Udruženja za zaštitu životinja, veterinarske stanice ili nadležne službe zoohigijene.

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U situacijama kada je potrebna asistencija vatrogasaca, pozovite lokalnu stanicu umjesto linije za hitne intervencije, osim ako ne postoji direktna opasnost po ljude.

Kratka provjera prije polaska ne oduzima više od par sekundi, a može spriječiti skup kvar na automobilu i spasiti život nedužne životinje. Tokom zime neka vam pređe u naviku prije, ulaska u automobil, nekoliko puta lupnite po haubi.

(Feniks)