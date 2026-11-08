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Neko je u BiH uvezao Ferari vrijedan skoro 670.000 KM

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АТВ редакција
08.11.2026 15:37

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Ferari F8 Tributo
Foto: Screenshot / YouTube

Bosna i Hercegovina je u periodu od januara do oktobra ove godine uvezla ukupno 77.930 automobila, čija je vrijednost dostigla 1,11 milijardi KM.

Među njima se posebno izdvaja luksuzni Ferari F8 Tributo, koji je zajedno s plaćenim dažbinama koštao više od 668.000 KM.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koje je dobila agencija SRNA, broj uvezenih vozila manji je u odnosu na isti period prošle godine, kada su u BiH stigla 80.033 automobila.

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Od ukupnog broja vozila uvezenih ove godine, čak 70.151 automobil je polovan, dok je 7.779 vozila bilo novo.

Zanimljiv je i podatak o rastu uvoza električnih automobila. Od početka januara do kraja oktobra u BiH je uvezeno 366 električnih vozila, što je znatno više od ukupnog broja uvezenog tokom cijele 2025. godine, kada ih je bilo 207.

Pored toga, na bh. tržište ove godine stiglo je i 4.348 hibridnih vozila.

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Tagovi :

ferari

Ferari F8 Tributo

Automobil

Uvoz automobila

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