Kako sačuvati ruže od prvog mraza?

Da vas proljeće ne bi dočekalo sa osušenim granama i propalim korijenom, postoji nekoliko prostih stvari koje morate da uradite prije nego što stegne prvi jači mraz.

Međutim, čim zima pokaže zube, nepripremljen žbun može ozbiljno da strada.

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Prie nego što krene prvi mraz, morate da uradite ove stvari.

Zaboravite na makaze i skidanje uvelih cvjetova

Preko ljeta smo navikli da čim cviet prođe, odmah uzmemo makaze u ruke i odsječemo ga kako bi izbio novi. Kada stignu hladniji dani, sa sječenjem prevelih cvjetova morate odmah prestati.

Pustite ružu da sama obrazuje svoje plodove, one crvenkaste šipurke. Kada biljka počne da pravi plod, ona prirodno dobija znak da se sezona završava, usporava svoj rast i polako ulazi u miran san. Te šipurke ne samo da pomažu biljci da spremna dočeka zimu, već prelijepo izgledaju u dvorištu kada opadne svo lišće i unesu malo divne jesenje boje.

Jednako je važno da u jesen potpuno zaboravite na prihranjivanje i orezivanje. Ruže su uvijek gladne i volimo da ih prihranjujemo da bi bujnije cvjetale, ali sa đubrenjem - a naročito onim bogatim azotom - prestaje se već krajem septembra.

Ako sada pognojite ružu, ona će izbaciti mlade, nježne izdanke koje će prvi mraz u sekundi dotući i osakatiti vam cijelu biljku.

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Što se orezivanja tiče, sada smijete da uklonite samo one grane koje su vidno suve, slomljene ili bolesne. Svako ozbiljnije skraćivanje žbuna ostavite za kraj februara ili sam početak proljeća. Ako u kasnu jesen jako potkrešete ružu, znatno joj smanjujete šanse da preživi jaku zimu.

Voda je spas za korijen, ali pod jednim uslovom

Svi znamo da jesen umjesto blage kiše zna da nam donese ili potop koji traje danima, ili sušni period kada kapi kiše nema nedjeljama. Ružama je jesenje osvježenje i te kako potrebno, jer biljka koja u zimu uđe dobro napojena vodom daleko lakše podnosi mraz.

Redovno provjeravajte koliko je zemlja vlažna i zalivajte ruže sve dok se zemlja ne zamrzne. Gledajte da vloga prodre duboko, bar nekih sedam-osam centimetara u dubinu. Naravno, ako ste skoro posadili nove pelcere ili mlade ruže, njima će trebati malo više pažnje i češće zalivanje nego starim žbunovima koji imaju dubok i razvijen korijen.

Veliko spremanje oko žbuna rješava bolesti

Dok je lišće još na granama, dobro zagledajte svoje ruže. Ako primjetite dosadne biljne vaši ili pauke koji se motaju oko stabljika, isterajte ih prskanjem zaštitnim uljem, poput neem ulja.

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Čim udari prvi jači mraz, vrieme je za ozbiljno spremanje oko same biljke:

Prikupite sve opalo lišće i grančice koje se skupljaju oko korijena. Razne opasne bolesti, a naročito crna pjegavost i pepelnica, obožavaju da prezime u tom otpadu i da na proljeće ponovo napadnu vaše ljepotice.

Nikada nemojte bacati to bolesno lišće u kompost, već ga spakujte u kesu i bacite u đubre.

Očistite sve korove koji ružama kradu dragocjenu vodu i hranu iz zemlje.

Kada je zemlja oko korijena potpuno čista, napravite im topli pokrivač. Stavite sloj od oko pet centimetara stajnjaka, komposta, usitnjenog opalog lišća ili borovih iglica.

Ovaj prirodni prekrivač čuva korien od smrzavanja i zadržava vlagu u zemlji. Samo pazite na jednu stvar - odmaknite ovaj zaštitni sloj nekoliko centimetara od samog stabla, kako se tu ne bi zadržavala vlaga koja može da dovede do truljenja.

Pravo je vrijeme za sadnju novih žbunova

Jesen je zapravo jedno od najboljih doba godine ako želite da osvježite baštu novim vrstama, bilo da ih kupujete u saksijama ili sa golim korh+ijenom. Umjerene i blaže zime daju korijenu dovoljno vremena da se lijepo zametne i učvrsti u zemlji prijje nego što udare proljećne i ljetnje vrućine.

Glavno pravilo je da nove ruže posadite u baštu najmanje šest nedjelja prije prvog očekivanog jakog mraza. Ako slučajno ispustite taj jesenji rok, nemojte žuriti - zimski period iskoristite da natenane prelistate kataloge, odaberete najljepše sorte i naručite ih za sadnju u rano proljeće.

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Posebna pažnja za ruže u saksijama i žardinjerama

Mnogi od vas gaje ruže na terasama i u saksijama, a za njih važe skoro ista pravila, uz par malih izuzetaka.

Zemlju u saksijama morate vlažiti tokom cijele jeseni i zime, ali tako da bude vlažna, a nikako prenatopljena i gnjecava. Uvijek ih zalivajte tokom dana, dok su temperature iznad nule. Takođe, nabacite malo zaštitnog pokrivača od lišća ili kore drveta na vrh saksije.

Uglavnom ruže u saksijama mogu prezimiti na svom uobičajenom mjestu. Međutim, ako najave ledeni talas i žestoke minus temperature, promijenite im poziciju.

Pomjerite saksije na mjesto zaštićeno od vjetra, najbolje uz neki južni zid zgrade ili kuće koji skuplja toplotu.

Umotajte cijelu saksiju u stari vuneni pokrivač, jutanu vreću ili foliju sa pucketavim balončićima dok najgore hladnoće ne prođu.

(Ona.rs)