Veš vam se sporo suši zimi: Norvežani imaju sjajan trik

Sušenje veša tokom zime mnogima predstavlja problem, posebno kada su temperature niske, a odjeću nije moguće sušiti napolju.

Međutim, jednostavna navika koju praktikuju u Norveškoj može ubrzati sušenje i spriječiti nakupljanje vlage i pojavu buđi u domu.

Tokom hladnijih mjeseci stalak sa mokrim vešom najčešće završava u dnevnoj ili spavaćoj sobi. Iako djeluje kao najpraktičnije rješenje, sušenje odjeće u zatvorenom prostoru povećava vlažnost vazduha, što može dovesti do zamagljivanja prozora, neprijatnih mirisa, pa čak i pojave buđi.

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U Norveškoj, zemlji poznatoj po dugim i hladnim zimama, posebna pažnja posvećuje se pravilnom provjetravanju prostorija.

Greška koju mnogi prave tokom zime

Kada temperature padnu, većina ljudi izbjegava otvaranje prozora kako bi sačuvala toplotu u domu.

Drugi ih satima ostavljaju odškrinutim, vjerujući da tako obezbjeđuju dovoljno svježeg vazduha bez velikog gubitka toplote.

Međutim, stručnjaci preporučuju potpuno drugačiji pristup.

Umjesto dugotrajnog držanja prozora na kip, mnogo je efikasnije širom ih otvoriti na samo pet do deset minuta.

Na taj način vazduh u prostoriji brzo se zamjenjuje svježim, dok zidovi i namještaj ne stižu značajnije da se ohlade.

Ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju, kratkotrajna promaja može dodatno ubrzati izmjenu vazduha.

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Nakon provjetravanja prozore treba zatvoriti i omogućiti prostoriji da se ponovo zagrije. Postupak se može ponoviti nekoliko puta dnevno, posebno kada se u stanu suši veš.

Zašto hladan vazduh pomaže sušenju veša?

Iako djeluje neobično, hladan zimski vazduh može biti veoma koristan za uklanjanje viška vlage iz prostorije.

Mokra odjeća tokom sušenja oslobađa vodu koja isparava u okolni vazduh. Ukoliko se prostorija ne provjetrava, vlažnost raste, zbog čega se veš sporije suši.

Hladan spoljašnji vazduh, čak i kada je njegova relativna vlažnost visoka, često sadrži manje vodene pare nego topli vazduh u stanu.

Kada takav vazduh uđe u prostoriju i zagrije se, njegova relativna vlažnost opada, pa može preuzeti dodatnu vlagu iz mokre odjeće.

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Zbog toga kratko i intenzivno provjetravanje može ubrzati sušenje veša, ali i smanjiti rizik od kondenzacije i pojave buđi.

Još nekoliko trikova za brže sušenje

Osim pravilnog provjetravanja, važan je i način na koji se odjeća raspoređuje na stalku.

Ako se na malom prostoru nalazi previše mokrog veša, cirkulacija vazduha biće otežana, pa će sušenje trajati duže.

Zbog toga je preporučljivo ostaviti dovoljno razmaka između odjevnih predmeta, deblje tkanine raširiti, a košulje i majice, kada je moguće, sušiti na vješalicama.

Stalak ne bi trebalo postavljati neposredno uz hladne spoljašnje zidove, jer se na tim površinama vlaga lakše kondenzuje.

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Takođe, mokru odjeću nije preporučljivo stavljati direktno na radijatore, jer to može smanjiti efikasnost grijanja, a kod pojedinih uređaja povećati rizik od pregrijavanja.

Od pomoći može biti i jača centrifuga na mašini za veš, koja uklanja veću količinu vode prije nego što se odjeća stavi na sušenje.

Stručnjaci podsjećaju da vlaga u domu ne nastaje samo sušenjem veša, već i kuvanjem, tuširanjem i svakodnevnim boravkom ljudi u zatvorenom prostoru.

Zato je redovno, kratko i intenzivno provjetravanje jedna od najjednostavnijih navika za održavanje prijatnijeg i zdravijeg vazduha u domu tokom zime.

(BL Portal)