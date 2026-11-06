Neobičan trik Japanaca za grijanje zimi: Kuća ostaje topla, a računi za manji

Japanski način grijanja zimi ne zahtijeva veliku peć niti skup sistem. Dovoljni su nizak sto, mali grijač i debelo ćebe koje zadržava toplotu.

Ovaj neobičan komad namještaja zove se kotacu (kotatsu) i vijekovima je omiljeno mjesto za okupljanje porodice tokom hladnih dana. Njegova jednostavna ideja može da posluži kao inspiracija i za naše domove.

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Sto, ćebe i grijač ispod ploče: kako funkcioniše kotacu

Kotacu na prvi pogled izgleda kao običan nizak sto, ali se njegova posebnost krije ispod ploče.

Na donjoj strani nalazi se mali grijač, dok se preko okvira stola postavlja debeli prošiveni pokrivač, poznat kao kotacu-gake. Preko njega se vraća gornja ploča stola, koja pridržava pokrivač i omogućava da se koristi kao obična površina za odlaganje stvari.

Kada sjednete na jastuk ili prostirku na podu i podvijete noge ispod pokrivača, stvarate mali, prijatan prostor u kojem se zadržava toplota. Grijač zagrijava vazduh ispod stola, a ćebe sprečava da se toplota brzo rasipa po prostoriji. Upravo je u tome posebnost ovog rješenja. Ono ne pokušava da zagrije cijelu sobu, već stvara toplu zonu oko ljudi koji sjede za stolom.

Od žara iz ognjišta do savremenog električnog grijača

Kotacu nije nastao kao moderan uređaj za uštedu energije. Njegovi korijeni sežu nekoliko vijekova unazad, kada se koristio žar iz tradicionalnog japanskog ognjišta, poznatog kao irori. Oko izvora toplote postavljala se konstrukcija prekrivena ćebetom koje je zadržavalo toplotu.

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Zbog otvorenog žara takvo grijanje zahtijevalo je oprez. Vremenom su nastali savremeni modeli sa električnim grijačem ispod ploče i mogućnošću podešavanja temperature.

Japanski način grijanja koji okuplja cijelu porodicu

Najljepši dio ovog običaja nije samo u tome kako kotacu radi, već i u atmosferi koju stvara. Uveče se porodica okuplja oko niskog stola, noge se podvuku pod zajednički pokrivač, a na ploči se nađu čaj, mandarine i nešto za grickanje.

Djeca mogu da rade domaće zadatke, odrasli da razgovaraju ili gledaju televiziju, dok se ukućani odmaraju na toplom. Nije neobično ni da kućni ljubimci potraže svoje mjesto ispod pokrivača, gdje im je prijatno i toplo.

Kotacu je zato mnogo više od uređaja za grijanje. On je dio japanske svakodnevice i običaj koji hladne večeri pretvara u vrijeme za zajednički odmor.

Da li kotacu zaista smanjuje potrošnju struje?

Ovakav način zagrijavanja može da bude ekonomičan zato što se ne zagrijava cijela prostorija, već ograničen prostor ispod pokrivača. Ako ukućani veći dio večeri provode za stolom, kotacu može da im pruži osjećaj toplote bez potrebe da se temperatura u cijeloj sobi podiže na isti nivo.

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Ipak, ušteda nije zagarantovana. Zavisi od snage grijača, vremena korišćenja, podešene temperature, izolacije doma i toga da li se istovremeno koristi drugi izvor grijanja. Zato kotacu ne treba predstavljati kao zamjenu za centralno grijanje, već kao dodatni način da se stvori prijatna topla zona.

Kako ovu japansku ideju možemo primjeniti u svom domu

Ne mora svako da nabavi poseban sto da bi iskoristio osnovnu ideju kotacua. U dnevnoj sobi može da pomogne nekoliko jednostavnih rješenja: debeli tepih koji sprečava osjećaj hladnoće pod nogama, toplo ćebe preko koljena i udobno mjesto za sjedenje na kojem provodite najviše vremena.

Ako koristite električnu grijalicu, važno je da bude namijenjena za takvu upotrebu i da se postavi prema uputstvu proizvođača. Nikada nemojte prekrivati grijalicu običnim ćebetom niti improvizovati konstrukciju koja može da izazove pregrijavanje ili požar.

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Japanski kotacu pokazuje da prijatna toplota ne mora uvijek da znači zagrijavanje svakog ugla doma. Ponekad je dovoljno da se pažljivo osmisli mjesto na kojem najviše boravimo, pa da i najhladniji zimski dani budu mnogo ugodniji.

(GlasSrpske)