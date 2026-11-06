Kako izabrati najslađe mandarine: Evo na šta trebate obratiti pažnju

Autor:ATV redakcija
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Stigla je sezona citrusa i tezge se šarene od prelijepih narandžastih plodova. Međutim, sigurno vam se bar jednom dogodilo da donesete kući pune kese, a umjesto sočne slatkoće dočeka vas kiseo ili potpuno bezukusan plod.
Da više nikada ne biste bacali novac, donosimo vam detaljan vodič o tome kako da izaberete savršeno zrele i slatke mandarine.
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Mnogi kupci na pijaci biraju plodove jarke narandžaste boje, vjerujući da su najslađi. Međutim, boja kore nije pouzdan pokazatelj zrelosti i ukusa.
Neke sorte mandarina ostaju zelenkaste i kada su potpuno zrele. Plodovi se ponekad tretiraju i etilenom kako bi kora dobila narandžastu boju, ali taj postupak ne povećava njihovu slatkoću.
Pri izboru mandarina obratite pažnju i na dodir. Kod mnogih sorti koje se lako ljušte normalno je da postoji mali razmak između kore i kriški. Međutim, ako je kora previše labava i djeluje kao da „visi“ oko ploda, to može biti znak da je mandarina izgubila vlagu.
Jarko narandžasta, sjajna kora nije garancija da je mandarina slatka.
Uporedite dva ploda iste veličine: teži je najčešće sočniji, dok lakši može biti znak da je mandarina izgubila vlagu.
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Svježa mandarina treba da bude blago čvrsta i elastična pod prstima, ali ne i tvrda kao kamen. Izbjegavajte plodove sa mekanim udubljenjima, oštećenjima ili tragovima buđi, jer izrazito omekšavanje može da ukazuje na kvarenje.
Pomirišite i koru. Svježe mandarine imaju prepoznatljivu citrusnu aromu, koja postaje izraženija kada je blago protrljate. Ustajao ili neprijatno kiseo miris razlog je da takav plod preskočite.
(ŽenaBlic)
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