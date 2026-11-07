Kako oprati kaput u veš-mašini, a da se ne ošteti

Neke kapute možete da operete i u veš mašini, ali samo ako poštujete nekoliko važnih pravila. Evo na šta treba da obratite pažnju da se ne skupe, ne izgube oblik i ne unište tokom pranja.

Zimski kaputi često su među najskupljim komadima garderobe, pa ne čudi što mnogi izbjegavaju da ih peru kod kuće. Ipak, odlazak na hemijsko čišćenje nije uvijek neophodan. Pojedine kapute možete da operete i u veš mašini, ali je važno da prije toga provjerite od kog su materijala napravljeni i da pravilno podesite program.

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Najveća greška je da sve kapute ubacite u mašinu na isti način. Vuna, poliester, kašmir i kaputi sa posebnim punjenjem ne zahtijevaju istu njegu. Nepravilno pranje može da dovede do skupljanja, gubitka oblika, oštećenja vlakana ili stvaranja grudvica u punjenju.

1. Prvo provjerite etiketu, ona vam govori sve

Prije nego što stavite kaput u mašinu, pogledajte etiketu sa unutrašnje strane. Na njoj se nalaze simboli koji pokazuju da li je mašinsko pranje dozvoljeno, na kojoj temperaturi i na koji način.

Ako je na etiketi precrtana posuda sa vodom, kaput ne treba da perete u veš mašini. Isto važi i za komade od osjetljivih materijala poput pojedinih vrsta vune i kašmira, koji zahtijevaju hemijsko čišćenje ili posebnu njegu. Ako je mašinsko pranje dozvoljeno, obavezno provjerite i preporučenu temperaturu.

2. Pripremite kaput prije pranja

Prije ubacivanja u mašinu ispraznite sve džepove, zakopčajte rajsferšluse i dugmad, a kaput okrenite na naličje. Ako ima odvojivu kapuljaču, krzno ili kaiš, skinite ih.

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Ukoliko na rukavima, kragni ili oko džepova postoje vidljive fleke, možete prethodno da ih tretirate blagim sredstvom za uklanjanje mrlja, ukoliko je ono pogodno za taj materijal. Važno je i da kaput ne perete zajedno sa peškirima, farmerkama ili drugim teškim komadima odjeće. Najbolje je da u bubnju ima dovoljno prostora da se kaput slobodno okreće.

3. Izaberite odgovarajući program i temperaturu

Ako etiketa dozvoljava pranje u mašini, birajte program za osjetljiv veš, vunu ili ručno pranje, u zavisnosti od materijala. Najčešće je bezbjednija temperatura od 20 do 30 stepeni, dok centrifugu treba da podesite na najmanji broj obrtaja ili je potpuno isključiti ako je tako navedeno na etiketi.

Visoke temperature i jaka centrifuga mogu da oštete vlakna, izazovu skupljanje i promijene oblik kaputa.

Posebno obratite pažnju na sljedeće materijale:

Poliester : Uglavnom može da se pere na 30 stepeni, uz blag program i deterdžent za osjetljiv veš.

: Uglavnom može da se pere na 30 stepeni, uz blag program i deterdžent za osjetljiv veš. Vuna : Zahtijeva program za vunu, hladnu vodu i deterdžent namijenjen vunenoj odjeći. Ako etiketa preporučuje isključivo hemijsko čišćenje, nemojte da rizikujete.

: Zahtijeva program za vunu, hladnu vodu i deterdžent namijenjen vunenoj odjeći. Ako etiketa preporučuje isključivo hemijsko čišćenje, nemojte da rizikujete. Kašmir : Veoma je osjetljiv i najbolje je da ga perete ručno ili odnesete na profesionalno čišćenje, osim ako proizvođač izričito dozvoljava mašinsko pranje.

: Veoma je osjetljiv i najbolje je da ga perete ručno ili odnesete na profesionalno čišćenje, osim ako proizvođač izričito dozvoljava mašinsko pranje. Perjani kaputi: Zahtijevaju poseban program i deterdžent za perje, a važno je i pravilno sušenje kako se punjenje ne bi slijepilo.

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4. Nemojte da pretjerujete sa deterdžentom

Za pranje kaputa koristite malu količinu tečnog deterdženta, najbolje onog namijenjenog osjetljivim tkaninama. Praškasti deterdženti mogu teže da se rastvore na nižim temperaturama, pa postoji mogućnost da ostanu tragovi na materijalu. Izbjegavajte omekšivač, naročito kod perjanih i funkcionalnih kaputa, jer može da utiče na svojstva materijala i punjenja.

5. Kako pravilno da osušite kaput nakon pranja?

Jednako važno kao i samo pranje jeste pravilno sušenje. Mokar kaput nemojte odmah da kačite na tanku vješalicu, jer težina vode može da promijeni njegov oblik. Vunene i osjetljive kapute najbolje je da sušite položene na ravnoj površini, na suvom peškiru, dalje od direktnog sunca i radijatora. Povremeno ih okrenite kako bi se ravnomjerno osušili.

Perjane kapute sušite prema uputstvu proizvođača. Neki modeli mogu u mašinu za sušenje veša na nisku temperaturu, uz posebne loptice za sušenje koje pomažu da se punjenje ravnomjerno rasporedi. Međutim, to radite samo ako je sušenje u mašini dozvoljeno na etiketi.

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6. Ove greške nikako nemojte da pravite

Ako želite da vam zimski kaput traje više sezona, izbjegavajte nekoliko čestih grešaka:

Nemojte da perete kaput na 40 ili 60 stepeni ako etiketa to ne dozvoljava.

Nemojte da koristite jaku centrifugu jer može da deformiše materijal.

Nemojte da ga sušite direktno na radijatoru jer toplota može da ošteti vlakna.

Nemojte da ga stavljate u mašinu ako na etiketi piše da je dozvoljeno samo hemijsko čišćenje.

Nemojte da ga peglate direktno, naročito ako je napravljen od osjetljivih materijala.

(Mondo)