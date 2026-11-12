Jokić trpio udarce, ali i dijelio lekcije

Košarkaši Denver Nagetsa upisali su pobjedu protiv Memfis Grizlisa rezultatom 123:118, a najzaslužniji za trijumf bio je Džamal Marej, koji je odigrao sjajnu završnicu i utakmicu završio sa 30 poena.

Kanadski bek je čak 17 poena postigao u posljednjoj četvrtini, u kojoj je Denver uspio da sačuva prednost i odbije nalet domaćeg tima.

Nikola Jokić ponovo je bio jedan od najvažnijih igrača Nagetsa. Srpski centar za 37 minuta na parketu upisao je 27 poena, 11 skokova i osam asistencija, pa mu je malo nedostajalo da zabilježi novi tripl-dabl. Iz igre je šutirao 10/16, za tri poena 1/3, a sa linije slobodnih bacanja 6/8.

Značajan doprinos pobjedi dao je i Kameron Džonson sa 23 poena. Jedan od njegovih najvažnijih pogodaka bila je trojka na minut i jednu sekundu prije kraja, poslije asistencije Jokića, kojom je Denver poveo sa 120:113.

Memfis je imao priliku da izbori produžetak, ali je njihov ruki Kameron Buzer promašio šut za tri poena 6,9 sekundi prije posljednjeg zvuka sirene, čime je propala posljednja velika šansa Grizlisa da izbjegnu poraz.

U domaćem sastavu najefikasniji su bili Taj Džerom i Džejlen Vels sa po 22 poena. Džerom je posebno bio raspoložen u završnici, pošto je 11 poena postigao u posljednjoj četvrtini. Sedrik Kauard dodao je 15 poena i 11 skokova, Kam Spenser takođe je ubacio 15, dok je Buzer susret završio sa 13 poena i 11 skokova.

Za Memfis je ovo bio četvrti poraz u posljednjih pet utakmica, nakon što je sezonu otvorio serijom od šest uzastopnih pobjeda. Grizlisi sada imaju učinak od dvije pobjede i četiri poraza na domaćem parketu.

U jednom trenutku tokom utakmice, organizator igre Memfisa pokušao je da omete srpskog centra dok je postavljao blok u napadu Denvera.

Tom prilikom Spenser je dva puta rukom udario Jokića – najprije u predjelu međunožja, a potom i po zadnjici.

Sudije su reagovale i dosudile Spenseru nesportsku ličnu grešku drugog stepena, čime je košarkaš Memfisa kažnjen za ovaj potez, piše b92.

Ovakvi postupci nemaju mjesto na košarkaškom terenu, a posebno zabrinjava način na koji je Spenser pokušao da isprovocira jednog od najboljih igrača današnjice.

Ipak, incident nije uticao na Jokićevu igru. Srpski reprezentativac završio je susret sa 27 poena, 11 skokova i osam asistencija, dok je Džamal Marej sa 30 poena predvodio Denver do nove pobjede.