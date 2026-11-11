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Partizan potvrdio: Kris Silva stigao u Beograd

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АТВ редакција
11.11.2026 16:10

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Partizan potvrdio: Kris Silva stigao u Beograd
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Košarkaški klub Partizan objavio je na svojim društvenim mrežama da je Kris Silva (30) stigao u Beograd.

Bivši košarkaš Fenerbahčea uskoro će biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji. Prethodno je potrebno da obavi ljekarske preglede, koji su zakazani za četvrtak.

„Centar Fenerbahčea Kris Silva doputovao je danas u Beograd, gdje će tokom sutrašnjeg dana obaviti obavezne ljekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspješni, Silva će postati novi košarkaš Partizana“, objavili su crno-bijeli.

Gabonac je ove sezone u Evroligi odigrao četiri utakmice za Fenerbahče (ukupno 23 minuta), uz zanemarljiv statistički učinak. Sa visinom od 206 centimetara, Silva pokriva pozicije krilnog centra i centra.

Partizan je tako iz drugog pokušaja uspio da ga dovede, jer je sam igrač ranije govorio da je sa crno-bijelima pregovarao još u vrijeme kada je dolazio u Fenerbahče.

„Postojala je šansa, razgovarao sam sa Partizanom i zaista sam želio da dođem. Ipak, izabrao sam Fenerbahče jer sam smatrao da je to najbolja odluka“, otkrio je Silva u martu.

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KK Partizan

Đoan Penjaroja

Kris Silva

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