Partizan potvrdio: Kris Silva stigao u Beograd

Autor:ATV redakcija
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Košarkaški klub Partizan objavio je na svojim društvenim mrežama da je Kris Silva (30) stigao u Beograd.
Bivši košarkaš Fenerbahčea uskoro će biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji. Prethodno je potrebno da obavi ljekarske preglede, koji su zakazani za četvrtak.
„Centar Fenerbahčea Kris Silva doputovao je danas u Beograd, gdje će tokom sutrašnjeg dana obaviti obavezne ljekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspješni, Silva će postati novi košarkaš Partizana“, objavili su crno-bijeli.
Gabonac je ove sezone u Evroligi odigrao četiri utakmice za Fenerbahče (ukupno 23 minuta), uz zanemarljiv statistički učinak. Sa visinom od 206 centimetara, Silva pokriva pozicije krilnog centra i centra.
Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede.
Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026
Partizan je tako iz drugog pokušaja uspio da ga dovede, jer je sam igrač ranije govorio da je sa crno-bijelima pregovarao još u vrijeme kada je dolazio u Fenerbahče.
„Postojala je šansa, razgovarao sam sa Partizanom i zaista sam želio da dođem. Ipak, izabrao sam Fenerbahče jer sam smatrao da je to najbolja odluka“, otkrio je Silva u martu.
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