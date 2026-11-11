Partizan potvrdio: Kris Silva stigao u Beograd

Košarkaški klub Partizan objavio je na svojim društvenim mrežama da je Kris Silva (30) stigao u Beograd.

Bivši košarkaš Fenerbahčea uskoro će biti na raspolaganju treneru Đoanu Penjaroji. Prethodno je potrebno da obavi ljekarske preglede, koji su zakazani za četvrtak.

„Centar Fenerbahčea Kris Silva doputovao je danas u Beograd, gdje će tokom sutrašnjeg dana obaviti obavezne ljekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspješni, Silva će postati novi košarkaš Partizana“, objavili su crno-bijeli.

Gabonac je ove sezone u Evroligi odigrao četiri utakmice za Fenerbahče (ukupno 23 minuta), uz zanemarljiv statistički učinak. Sa visinom od 206 centimetara, Silva pokriva pozicije krilnog centra i centra.

Centar Fenerbahčea Kris Silva, doputovao je danas u Beograd gde će tokom sutrašnjeg dana proći obavezne lekarske preglede. Ukoliko pregledi budu uspešni, Silva će postati novi košarkaš Partizana Mozzart Bet.✊🏽 https://t.co/T6CAn2aoWP — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 11, 2026

Partizan je tako iz drugog pokušaja uspio da ga dovede, jer je sam igrač ranije govorio da je sa crno-bijelima pregovarao još u vrijeme kada je dolazio u Fenerbahče.

„Postojala je šansa, razgovarao sam sa Partizanom i zaista sam želio da dođem. Ipak, izabrao sam Fenerbahče jer sam smatrao da je to najbolja odluka“, otkrio je Silva u martu.