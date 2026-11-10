Igokea gostuje ekipi Slavije

Košarkaši Igokee gostuju sutra ekipi Slavije iz Praga u četvrtom kolu FIBA Lige šampiona. Upravu su Igosi u prošlom kolu stigli do prve pobjede protiv istog protivnika. Trener Nenad Stefanović poručuje da u Prag putuju po novi trijumf.

"Očekuje nas najbitniji meč u dosadašnjem dijelu sezone. Poslije pobjede na domaćem terenu od pet razlike, ne idemo tamo da branimo razliku. Idemo da uradimo ono što smo zacrtali od prvog dana kada smo se okupili, a to je da pobjedom ostvarimo prolaz u narednu rundu. Da li je to pej-in ili direktno TOP16 faza, vidjećemo. Uz sve neke probleme koje imamo nećemo tražiti alibi. Vjerujem u moje momke i znam da ćemo uraditi dobar posao", poručio je Stefanović.

Novopridošlo pojačanje Milutin Vujičić ističe da polako ulazi u ritam i očekuje povoljan rezultat.

"Nakon poraza od Krke nemamo mnogo vremena za razmišljanje, već smo fokusirani na narednog protivnika. Jako bitna utakmica za nas. Pokušavamo kroz treninge da ispravimo greške", dodaje Vujičić.

Utakmica se igra sutra u 18 časova.