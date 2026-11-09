Povrijedio se Nikola Jokić

Denver Nagetsi se suočavaju sa ozbiljnim problemima pred meč protiv Hjustona. Nikola Jokić ima problem sa desnim laktom, a još petorica igrača iz rotacije su pod znakom pitanja nakon iscrpljujućeg puta iz Meksiko Sitija.

Pred važan okršaj Zapadne konferencije protiv Roketsa u Hjustonu (ponedjeljak na utorak, 2.30 po srednjeevropskom vremenu), Nagetsi su na svoj početni spisak povrijeđenih uvrstili Nikolu Jokića i još petoricu igrača.

Spisak povrijeđenih je sljedeći: Nikola Jokić (istegnuće desnog lakta), Džamal Marej (potkoljenica), Aron Gordon (saniranje povrede donjeg dijela tijela), Kristijan Braun (list/ bolest), Kameron Džonson (saniranje povrede donjeg dijela tijela) i DeMar DeRozan (leđa) navedeni su kao neizvjesni za nastup u susretu Denvera protiv Hjustona. Oni su pod znakom pitanja za meč, a sigurno nema Džulijana Strotera zbog teže povrede.

Nagetsi su proveli tri dana van Sjedinjenih Američkih Država i dolaze direktno sa važnog gostovanja u Meksiko Sitiju. Savladali su Indijana Pejserse sa 114:102 u subotu u dvorani „Arena CDMX” u okviru godišnjeg NBA meča u Meksiko Sitiju.

Prema riječima Entonija Slejtera iz ESPN, Nagetsi su imale velika kašnjenja letova prilikom odlaska iz Meksiko Sitija. Sa glavnom rotacijom na izvještaju o povredama, Nagetsi imaju mnogo razloga za zabrinutost. Navijačima Denvera preostaje samo da se nadaju brzom oporavku Jokića i ostalih povrijeđenih igrača.

Nagetsi će cijele naredne nedjelje biti na gostovanjima. Nakon okršaja sa Roketsima, odmjeriće snage sa Memfis Grizlisima (srijeda) i Nju Orleans Pelikansima (subota). Denver je započeo NBA sezonu 2026/27. sa skorom od 5 pobjeda i 3 poraza.

(Blic)