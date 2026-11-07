Košarkaši Igokee poraženi od Krke

Košarkaši Igokee poraženi su od Krke 73:67 u sedmom kolu ABA lige. To im je četvrti poraz u regionalnom takmičenju, dok je Krka upisala prvu pobjedu.

Tim Nenada Stefanovića bio je u blagoj prednosti tokom cijele utakmice, ali nikako nije uspijevao da napravi osjetniju razliku.

Krka je to iskoristila i u posljednjoj četvrtini, stigla do preokreta i prve pobjede. Kovačević sa 13 poena bio je najefikasniji kod Igokee.

Još su samo dva igrača bila dvocifrena. Stefanović sa 12 i Pen sa 10 poena.

U pobjedničkoj ekipi Mahkovic je ubacio 26.

Igokea u narednom kolu dočekuje Budućnost.