Nova monstruozna partija Dončića: Ubacio 53 poena

Luka Dončić je trenutno vjerovatno najbolji košarkaš na svijetu, a o tome govori njegov start gdje je na prvih sedam utakmica imao najbolju statistiku svih vremena!

Njegovi Los Anđeles Lejkersi su upravo pobijedili Portland Trejlblejzerse u okviru grupe C NBA kupa rezultatom 124:118 u svojoj "Kripto Areni", a veliki dio zasluga ide Luki Dončiću.

"Monstruoznu" utakmicu okončao je sa 53 poena, 5 skokova, 5 asistencija, 1 ukradenom loptom, 3 izgubljene i 3 lične greške, dok je iz igre šutirao 17/33 i Lejkersi su sa njim na parketu imali +16.

Ovo je 11. utakmica Luke Dončića u karijeri u kojoj je imao makar 50 poena i njegova 4. takva utakmica u Los Anđeles Lejkersima, a druga ove sezone!

Ovo je četvrta uzastopna pobjeda Los Anđeles Lejkersa.

Ključ je bila sjajna igra u trećoj četvrtini koju su Lejkersi dobili sa ubjedljivih 34:15, a posebno se spominje činjenica da su igrači Portlanda imali +16 u drugoj deonici i da su tada Dončić i Rivs napravili seriju i smanjili zaostatak.

Dončić je predvodio Lejkerse sa 53 poena, uprkos činjenici da je promašio prvih pet šuteva za tri poena, a Voker Kesler je imao 16 poena i 12 skokova za dabl-dabl učinak, dok je fenomenalan bio Ostin Rivs sa 25 postignutih poena.

Deni Avdija je bio na ivici tripl-dabla sa 22 poena, 11 asistencija i 9 skokova, a 22 poena je ubacio i Dejm Lilard, dok je 18 postigao Tumani Kamara, a Donovan Klingen 17 uz 11 skokova.

NBA, rezultati: