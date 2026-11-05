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Crvena zvezda i Partizan ostaju bez ugovora o franšizi za Evroligu

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05.11.2026 09:09

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Утакмица Црвена звезда - Партизан седмог кола Евролиге.
Foto: Tanjug/Oliver Bunić

Crvena zvezda i Partizan ispali su iz trke za za dobijanje statusa franšize u Evroligi.

Iako su se prethodnih mjeseci beogradski vječiti pominjali kao ozbiljni kandidati, prema informacijama Mocart Sporta, sve se to promijenilo.

Uveliko smo u novembru, a to znači da bi uskoro trebalo da budu podijeljene prve franšizne licence, čime se nastavlja proces velike transformacije elitnog evropskog takmičenja. Rukovodstvo Evrolige i suvlasnici ovih dana odlučuju o tome koji klubovi će dobiti dugoročni status i pod kojim uslovima.

Evroliga je suvlasnicima predstavila prijedlog sa pet glavnih kandidata. Na tom spisku našli su se Valensija, Pariz, Dubai, Hapoel Tel Aviv i Maksima Roma.

Međutim, suvlasnici su naknadno na listu kandidata dodali i solunski PAOK, pa je sada šest klubova u trci za franšizne licence. Grčki klub je, navodno, spreman da izdvoji između 120.000.000 i 150.000.000 evra za ulazak u elitno društvo.

Najveće šanse, prema informacijama Mocart sporta, imaju Valensija, Pariz i Dubai, dok bi se za preostalu licencu borili Roma, PAOK i Hapoel. Ipak, još nije definitivno odlučeno ni koliko će franšiza biti podeljeno u prvoj tranši.

Crvena zvezda i Partizan trenutno nisu u poziciji da dobiju franšizni status, iako su se dugo nalazili u krugu potencijalnih kandidata.

Ranije se čak spekulisalo da bi ulaznice za beogradske klubove koštale po 50.000.000 evra, uz početnu uplatu od 12.500.000 evra i ostatak novca kroz rate.

Moglo se čuti da je Crvena zvezda čak dostavila i bankarske garancije Evroligi, potvrđujući spremnost da isplati traženi novac.

Ipak, okolnosti su se u međuvremenu promijenile, pa crveno-bijeli i crno-beli sada mogu da se nadaju da dobiju status franšiza.

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KK Partizan

Evroliga

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