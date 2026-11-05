Dončić sa 40 poena predvodio Lejkerse do pobjede nad Sakramentom

Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Los Anđeles lejkersa pobijedili su Sakramento kingse na gostovanju rezultatom 116:103 (28:28, 33:26, 26:20, 29:29) u utakmici NBA lige.
Najzaslužniji za trijumf ekipe iz Los Anđelesa bio je Luka Dončić sa 40 poena.
Slovenac je na parketu proveo 35 minuta, a uz odličan poenterski učinak zabilježio je i devet skokova i sedam asistencija. Postigao je šest trojki iz 13 pokušaja, dok je iz igre šutirao 11/23.
Lejkersi su do šeste pobjede u sezoni stigli zahvaljujući prije svega odličnoj igri u drugoj i trećoj četvrtini.
Nakon izjednačene prve dionice, u kojoj su obje ekipe postigle po 28 poena, gosti su preuzeli kontrolu nad utakmicom.
Los Anđeles je drugu četvrtinu dobio rezultatom 33:26, a potom i treću sa 26:20, pa je u posljednjih 12 minuta ušao sa prednošću od 13 poena (87:74).
He makes it look easy https://t.co/yqMiqhYh5x— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 5, 2026
Sakramento je u završnoj dionici pokušao da se vrati u meč, ali nije uspio da ugrozi prednost gostiju, koji su sačuvali vođstvo i upisali pobjedu.
U redovima Lejkersa značajan doprinos pružio je i Ostin Rivs sa 21 poenom, Kesler je dodao 15, dok su Vilijamson i Sekston postigli po 10 poena.
U ekipi Sakramenta najefikasniji je bio Darijus Akuf sa 22 poena i 12 skokova. Pratio ga je Zak Lavin sa 21 poenom, Sabonis je ubacio 16 uz čak 17 skokova, dok je Hanter dodao 13, a Monk 12 poena.
Oba tima su imala po 32 odsto uspješnosti u šutu za tri poena, međutim, Lejkersi su izveli čak 38 slobodnih bacanja, deset više od rivala, i bili precizni 34 puta.
Iako je Sakramento imao više skokova (46:38), napravio je previše izgubljenih lopti (17).
Lejkersi sada imaju učinak od šest pobjeda i dva poraza, dok su Kingsi zabilježili šesti poraz u sedam odigranih utakmica, uz samo jedan trijumf.
- Detroit – Filadelfija 106:112
- Vašington – Atlanta 105:120
- Boston – Milvoki 109:102
- Bruklin – Šarlot 114:104
- Njujork – Čikago 135:105
- Memfis – Indijana 103:107
- Nju Orleans – Juta 120:113 (poslije produžetka)
- Oklahoma – Klivlend 124:116
- Hjuston – Minesota 107:117
- Denver – Toronto 128:109
- Finiks – Portland 119:132
- San Antonio – Dalas 112:111
- Sakramento – LA Lejkers 103:116
- LA Klipers – Majami (rezultat nije naveden)
(RTS)
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